Deel van A-Kwartier gaat op de schop: parkeerplekken verdwijnen

Het A-kwartier stond tot een aantal jaren geleden bekend als prostitutiegebied. Sinds 2016 zijn de ramen gesloten, vervolgens heeft de buurt een metamorfose ondergaan. Wethouder Roeland van Schaaf (PvdA) liet eerder al weten dat hij de aanpak minder snel vond verlopen dan gehoopt.

Overeenstemming liet op zich wachten

Het heeft ook even geduurd voordat er overeenstemming kwam over de aanpak van de Turftorenstraat, Grote Kromme Elleboog en de Akerkstraat. 'Het gaat daar om een gebied waar veel woonhuizen zijn en dus ook auto's staan', zegt de wethouder. Het huidige stadsbestuur wil het aantal auto's in de stad verminderen. 'Het overleg over de dominantie van de auto heeft dan ook best veel tijd gekost', zegt Van der Schaaf.

Een impressie van de plannen met de buurt op vier plekken (Foto: Gemeente Groningen)

'Dominantie van de auto verminderen'

Als de straten zijn omgeturnd, is er geen ruimte meer voor geparkeerde auto. Zo'n 30 bewoners hebben echter wel een auto, die kunnen ze straks parkeren in de buurtstallingen. Per saldo betalen ze dan wel meer voor een parkeerplek.

'De wens om de dominantie van de auto te verminderen in de straten leeft ook bij bewoners. Het is niet zo dat wij dat hebben besloten, bewoners en ondernemers zijn het daar ook mee eens.'

Als alles volgens plan verloopt dan worden de straten rond het eind van dit jaar opengebroken en aangepakt.

Lees ook:

- Buurtvereniging A-kwartier: 'Het is nu echt tijd om te handhaven'

- Het A-Kwartier: 'Ik had gehoopt dat het sneller zou gaan'