Onderzoeksraad: breed onderzoek nodig naar veiligheid viskotters

Er moet een breed onderzoek komen naar de veiligheid van de kottervloot in ons land. Ook zijn er structurele oplossingen nodig om het risico op kapseizen van kleine viskotters te verminderen. Dat adviseert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in een rapport dat woensdag is verschenen.

Aanleiding voor het onderzoek was het kapseizen van de Urker garnalenkotters UK-165 Lummetje (in november 2019 bij Texel) en UK-171 Spes Salutis (in december 2020 boven Schiermonnikoog/Rottumerplaat). Bij het eerste incident verging het schip en kwamen beide bemanningsleden om het leven, bij het tweede voorval kon de driekoppige bemanning op het nippertje worden gered.

Tussentijdse waarschuwing

De Onderzoeksraad liet naar aanleiding van de eerste onderzoeksbevindingen begin april al een tussentijdse waarschuwing uitgaan naar de eigenaren van zogeheten boomkorkotters korter dan 24 meter. Het gaat dan onder meer om de garnalenkotters die vissen op de Waddenzee en de Noordzee.

In die waarschuwing stond dat de kotters 'buitengewoon instabiel' kunnen zijn in een 'asymmetrische beladingstoestand'. Zo'n toestand kan bijvoorbeeld ontstaan als aan de ene kant van het schip wel een vistuig in de giek hangt en aan de andere zijde niet, bijvoorbeeld doordat het net ergens achter is blijven haken. Het schip komt dan scheef te hangen en kan daardoor kapseizen en zinken.

Snel en gevaarlijk

Volgens de Onderzoeksraad was het feit dat de stabiliteit verslechtert bij assymetrische beladingssituaties niet onbekend, maar dat dit snel en gevaarlijk gebeurt wél.

De KNRM liet eerder al weten dat de UK-171 binnen een minuut zonk. Volgens het onderzoeksrapport dat woensdag is gepresenteerd, gebeurde dat nadat het vistuig aan stuurboordzijde op de zeebodem bleef haken en uiteindelijk door de bemanning moest worden losgekapt. Toen daarna het net aan bakboordzijde van de zeebodem werd gehaald, kwam het gewicht van beide vistuigen aan de bakboordgiek te hangen en kantelde het schip.

Aanbevelingen

In het definitieve rapport doet de Onderzoeksraad ook een aantal aanbevelingen om dit soort incidenten met kotters in de toekomst te voorkomen. Zo vindt de raad dat asymmetrische beladingstoestanden en de gevolgen voor de stabiliteit voortaan ook meegenomen moeten worden in het certificeringstraject voor boomkorkotters. Dat gebeurt op dit moment nog niet.

Daarnaast pleit de Raad voor meer preventieve maatregelen, betere opleiding van bemanningen en voor aanpassingen van het scheepsontwerp van huidige en toekomstige viskotters.

Breder onderzoek

Bovendien dringt de Onderzoeksraad er bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op aan om ook onderzoek te doen naar andere viskotters dan de boomkorkotters. Doel is om de veiligheid van de hele kottervloot te vergroten.

De visserijsector heeft naar aanleiding van de waarschuwing in april direct stappen ondernomen. Zo zijn scheepseigenaren van de gevaren op de hoogte gebracht en wordt intussen gewerkt aan structurele oplossingen om het risico op kapseizen te verkleinen.

Lees ook:

- Onderzoeksraad waarschuwt kleine kotters voor gevaar kapseizen

- 'Viskotter boven Schiermonnikoog zonk doordat vistuigen in elkaar verstrikt raakten'

- KNRM-schipper: 'Viskotter zonk binnen een minuut'