Survivalzwemlessen voor kinderen in Oldambt vinden gretig aftrek

Die gedachte leefde sterk bij de gemeente Oldambt. En dus werd besloten om in alle zwembaden van de gemeente zogeheten gratis survivalzwemlessen aan te bieden.

En dus wordt er woensdagmiddag anderhalf uur lang volop geplonsd in zwembad De Hardenberg in Finsterwolde. 'Eigenlijk is het een zwem-veilig-check van een half uurtje waarin we wat survivaldingetjes met de kinderen oefenen, puur om te kijken hoe ze zich in het water voelen en redden', legt badmeester Arjan Dik uit.

Terugkoppeling

De survivalzwemlessen zijn alleen toegankelijk voor kinderen met een zwemdiploma, vertelt hij. De bevindingen die tijdens de lessen worden gedaan, worden vervolgens teruggekoppeld naar de ouders of verzorgers van de kinderen.

'Er is nog niets fout gegaan, maar het is dan ook de eerste dag dat we met de lessen van start zijn gegaan', lacht Dik. 'Voor de komende drie weken zitten de lessen al helemaal vol, dus dat zijn een kleine honderd kinderen. Mochten kinderen toch moeite hebben met zwemmen, dan nodigen we ze nog een keer uit.'

Uitje

Dat de lessen zo populair zijn, is volgens Dik vermoedelijk een combinatie van veiligheid, de zomer die eraan komt en het feit dat het toch ook weer even een uitje voor de kinderen is. 'En ik kan je vertellen dat ik heel blij ben dat het zo'n storm loopt', besluit hij. Ondertussen wordt in het water naast hem het ene na het andere bommetje in het water gemaakt. De kinderen die in Finsterwolde hun zwemkunsten hebben laten zien, kunnen met opgeheven hoofd naar huis.

Lees ook:

- Het zwemseizoen is geopend, maar elk zwembad doet het anders