De huizenmarkt anno 2021: 'Wat een ellende'

De 36-jarige Laura Jans woont samen met haar partner en twee kinderen in de Groningse stadswijk Selwerd. In 2014 kochten ze daar een huis, maar sinds twee jaar zijn ze op zoek naar een nieuwe woning. Ze willen meer ruimte en groen om het huis. Zoontje Tycho heeft bijvoorbeeld behoefte aan een schuur waarin hij kan klussen. 'Het is allemaal beton en stenen hier in de stad. Wij willen graag de natuur in. Het duurt ook lang voordat ik op m'n werk ben. Dat moet echt anders', zegt Jans.

Jans en haar partner hebben inmiddels vele tientallen woningen bezichtigd en op een flink aantal ook een bod gedaan, maar steeds lukt het niet. Onlangs boden ze nog meer dan 60.000 euro boven de vraagprijs van een woning in Glimmen, maar toch ging de woning naar iemand anders. 'Wat een ellende is het eigenlijk', zegt Jans.

Laura Jans en zoontje Tycho in hun huidige woning in de wijk Selwerd

In de wachtmodus

'Twee jaar geleden kon je nog gewoon een huis bezichtigen als je belde, maar dat is nu echt niet meer zo. Ik kijk om twaalf uur 's nachts of er woningen online komen en dan probeer ik gelijk een afspraak te maken. In de ochtend zit ik dan soms wel een half uur in de wacht bij de makelaar om een telefonische bevestiging te krijgen', zegt Jans.

Het gezin wil graag iets buiten de stad Groningen wonen. Het liefst aan de zuidkant waar ze het bos in kunnen lopen. Ze weten dat het een gewilde plek is maar willen geen concessies doen aan de locatie. Door het schrijven van brieven en het maken van tekeningen voor de verkopende partij proberen ze een streepje voor te krijgen ten opzichte van andere kopers. 'Ik denk dat we die persoonlijke motivatie toe moeten blijven voegen en goed moeten bieden. Binnen onze eigen mogelijkheden, maar wel tot het randje', zegt Jans.

'We hebben ons goed voorbereid'

De 28-jarige Maarten Oolderink en 29-jarige Anna Betten zijn starters op de woningmarkt. Ze wonen op dit moment nog in een huurwoning in de Korrewegwijk in Stad. Ondanks de overspannen woningmarkt willen ze het toch gaan proberen op de woningmarkt. Ze zoeken een gezinswoning ergens tussen Assen en Groningen.

'We hebben ons goed voorbereid. We hebben financieel advies in gewonnen en contact met een aankoopmakelaar. We willen ook wel klussen en hier en daar nog wat concessies doen, dus we hebben er oprecht wel vertrouwen in dat het ons kan gaan lukken', zegt een goedlachse Oolderink.

Maarten Oolderink en Anna Betten in hun huidige woning in de Korrewegwijk in Stad

'Je moet gelijk toehappen'

Het stel merkt dat het bijwonen van een bezichtiging van een woning al een hele toer is. 'We krijgen van onze makelaar een lijst opgestuurd met woningen die dan een dag later vaak op Funda komen te staan. Je moet dan gelijk toehappen want anders ben je al te laat', zegt Betten.

Vorige week deed het stel hun eerste serieuze bieding. Gelijk 30.000 euro boven de vraagprijs van de woning, maar helaas waren er twee biedingen nóg hoger. 'Ja, dat is wel echt bizar, maar meer wilden wij gewoon echt niet betalen. Je moet ook een bod doen waar je jezelf goed bij voelt', zegt Oolderink.

