Cafébaas over versoepelingen 'We kunnen niet wachten'

Samen met demissionair minister-president Mark Rutte geeft hij vrijdagavond een persconferentie over de nieuwe versoepelingen. Bij deze derde stap op de weg terug naar normaal zouden ook culturele instellingen zoals musea de deuren weer kunnen openen. En thuis mogen we dan maximaal vier bezoekers ontvangen.

'We kunnen niet wachten'

Ronnie Heerink, eigenaar van café De Koffer in de stad Groningen is blij met de vervroegde versoepelingen. ‘Wij kunnen niet wachten om de mensen weer binnen te ontvangen, zeker met de regen van nu.’

Onze vaste klanten hebben ons in leven gehouden Eigenaar Ronnie Heerink van café De Koffer

Welke regels gaan gelden?

Heerink weet nog niet precies hoe de regels eruit gaan zien. ‘Ik ga ervan uit dat we nog steeds anderhalve meter afstand moeten houden. We kunnen ons café dus nog niet volledig benutten. We weten ook nog niet tot hoe laat we open mogen.’

Café De Koffer is sinds 15 oktober vorig jaar gesloten. ‘En daarvoor ook van half maart tot 1 juni. Hoe we dat vol hebben gehouden? We hebben sinds de eerste dag een webshop, waarop onze klanten bier kunnen bestellen. Personeel brengt dat in de stad rond op de fiets en één keer in de week bezorgen we ook buiten de stad. Onze vaste klanten hebben ons in leven gehouden.’

Het liefst zie ik alle regels verdwijnen, maar zo ver is het nog niet Anna Veldhuis van eetcafé J&A in Winsum

'Super'

Ook Anna Veldhuis van eetcafé J&A in Winsum is blij met het nieuws. ‘Super, natuurlijk. Heel blij dat het weer een beetje normaal wordt. Met dertig man extra ben ik heel blij. Het liefst zie ik alle regels verdwijnen, maar zo ver is het nog niet.'

Op het terras van J&A kan Veldhuis tweeënveertig gasten een plek bieden. ‘Vandaag zit het met het weer tegen, maar het afgelopen weekend hebben we het druk gehad. We hebben het mooi overdekt, heatertjes aan. Heel gezellig.’

Vanaf 5 juni kan ze binnen dertig mensen kwijt. ‘We hebben boven een zaaltje en daar hebben we het ruim opgesteld, zodat we daar dertig gasten kunnen ontvangen. Officieel moet dat met maximaal twee personen aan een tafel, maar bij Albert Heijn doen ze dat ook niet. En als de gasten uit hetzelfde huishouden komen is er ook niks aan de hand. Maar met die dertig mensen extra ben ik heel blij. Mij hoor je niet klagen.’

