Diftar opnieuw op agenda gezet in Groningen, lukt het nu wel?

Het debat over de invoering van betalen per kilo of betalen per vuilniszak was weer even fel als afgelopen jaar. Vooral GroenLinks moest het woensdag ontgelden. De grootste partij in de gemeenteraad kon rekenen op hoon van vooral CDA en SP.

'Afgelopen september is het niet gelukt, maar met het plan dat nu voorligt had het toen wel gekund. En dat met elf zetels. Het is te triest voor woorden, ik zou me echt schamen', zei CDA'er René Bolle.

Hoe zat het ook alweer? Elke gemeente bepaalt zelf op welke manier het afval wordt opgehaald. Dit gebeurt in de hele gemeente op dezelfde wijze. Omdat fusiegemeente Groningen in 2019 ontstond en de drie oorspronkelijke gemeenten elk een eigen manier hadden om hun afval in te zamelen, moest Groningen op zoek naar één beleid voor de hele gemeente. Wettelijk gezien moet dit twee jaar na de fusie ingevoerd zijn: op 1 januari 2021 dus, in het geval van Groningen.

Voorstanders

Vier partijen (GroenLinks, D66, VVD en Partij voor de Dieren) zien er wel iets in om diftar in te voeren. Met dat systeem betaal je, kort gezegd, meer als je meer afval inlevert. Je kunt besparen door je afval goed te scheiden of door ervoor te zorgen dat je weinig afval hoeft in te leveren.

Woensdagavond 9 september lijkt het besluit te vallen: diftar zou er komen, want de vier partijen hebben een meerderheid. Na jaren politiek debat is het zover, want in 2016 stond het ook al eens op de agenda. Toch lukt het niet. Het plan dat voorligt gaat ervan uit dat mensen betalen per keer dat ze een container aan de weg zetten of een afvalzak in een ondergrondse container gooien.

Inwoners van de hele gemeente Groningen betalen vanaf 2021 een vast bedrag per jaar voor hun afval (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Per kilo

Vooral de VVD is niet blij met die constructie: met het oog op inwoners van Haren, die al jaren diftar gebruiken, wil die partij dat sommige mensen per kilo kunnen betalen. Maar wat de VVD wil, kan volgens wethouder Chakor (GroenLinks) juridisch gezien niet. Immers moet het beleid in de hele gemeente identiek zijn.

In het holst van de nacht besluit de gemeenteraad begin september om diftar voorlopig niet in te voeren. Er geldt daarom nu een vast tarief voor de afvalinzameling in Stad, Haren en Ten Boer. Wel komt er een nieuw onderzoek. Daaruit moet blijken of diftar per kilo ingevoerd kan worden voor mensen die een kliko bij huis hebben staan. Mensen die een ondergrondse container gebruiken zouden per keer betalen: er bestaan dus twee diftarsystemen naast elkaar in één gemeente.

Twee diftarsystemen naast elkaar blijkt mogelijk

Dat onderzoek is nu afgerond. De gemeente weet inmiddels dat het juridisch wél mogelijk is om in het ene deel van de gemeente per kilo te betalen, en in het andere deel van de gemeente per vuilniszak.

Bovendien zou het de gemeente jaarlijks tonnen schelen vergeleken met het systeem dat nu geldt, waarbij inwoners een vast tarief per jaar betalen. Uit prognoses blijkt bovendien dat diftar ervoor zorgt dat mensen hun afval beter scheiden.

De conclusies leiden tot gefronste wenkbrauwen bij het CDA: had de gemeente dit eerder geweten, dan had Haren haar geliefde diftarsysteem kunnen houden. Daar balen inwoners dat ze nu een vast bedrag per jaar betalen. Voor velen pakt dat namelijk duurder uit.

Twee ondergrondse containers (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

In gesprek met inwoners

In de gemeenteraad tekenen zich intussen vrijwel dezelfde verhoudingen af als in september. GroenLinks, D66, VVD en Partij voor de Dieren zijn blij dat betalen per kilo en betalen per vuilniszak naast elkaar kunnen bestaan. Alle andere partijen zijn kritisch of zeggen op voorhand al tegen te zijn.

Ondanks de meerderheid van de vier partijen wordt er tijdens de raadsvergadering van komende week niet gestemd over de invoering van diftar. De vier voorstanders willen nu namelijk een participatieproces opstarten en in gesprek gaan met inwoners.

Leren van inwoners

'We vinden dat we als raadsleden in gesprek moeten met inwoners', zegt Martijn van der Glas (GroenLinks). 'Meerdere avonden, in de wijken. Van hen hopen we ideeën te krijgen en te leren hoe we onze doelstellingen over het verminderen van de hoeveelheid afval kunnen behalen.'

'Die avonden moet er geen ambtenaar voor de groep staan die even uitlegt hoe het zit', zegt Van der Glas. 'En diftar hoeft ook niet koste wat kost ingevoerd te worden. Voor ons staat voorop dat we het hoogste milieurendement halen, en dat doen we gewoon niet met het huidige systeem.'

Martijn van der Glas (GroenLinks Groningen) (Foto: GroenLinks )

Referendum

Dat participatieproces komt er zo goed als zeker, want ook D66, VVD en PvdD zijn voor. Het kan wel op hoon rekenen van SP-raadslid Daan Brandenbarg, fel tegenstander van diftar. 'Wij hebben al vijfduizend inwoners gesproken. Een petitie tegen diftar is 2.500 keer ondertekend!', zegt hij.

'U probeert de invoering van diftar als een klein kind door te drammen', verwijt hij de partijen. 'Bovendien heeft GroenLinks geen idee hoe ze inwoners moet betrekken bij de politiek, dat is de afgelopen drie jaar wel gebleken.'

Brandenbarg doet daarom een voorstel dat ook vorig jaar al speelde. 'Wat ons betreft komt er een referendum over diftar', zegt hij. 'Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.'

2024

Of dat referendum er komt is niet duidelijk, al zijn meer partijen dan alleen de SP voorstander. Zeker lijkt wel dat, mocht het er nog van komen, diftar niet eerder dan 2024 wordt ingevoerd. Het participatieproces duurt volgens GroenLinkser Van der Glas namelijk waarschijnlijk tot eind dit jaar. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit, en vervolgens duurt het anderhalf of twee jaar om diftar - mocht de gemeenteraad er voor zijn - in te voeren.

