Stad koerst tegen wil wethouder af op extra natuuronderzoek

Maar wethouder Roeland van der Schaaf zit niet te wachten op dat onderzoek. Het zou volgens hem zorgen voor een vertraging van de bouwplannen.

Het gemeentebestuur wil in totaal vijfduizend woningen bouwen op het terrein van de voormalige Suikerfabriek. Daarvan moeten duizend worden gerealiseerd op de vloeivelden. Maar dat stuk grond is zeer populair onder tientallen vogelsoorten, waaronder beschermde soorten zoals de geoorde fuut en vleermuizen. Bij woningbouw op die velden moeten beide diersoorten elders worden ondergebracht, ook wel natuurcompensatie genoemd. De bedachte compensatie zorgt volgens meerdere natuurorganisaties waaronder Het Groninger Landschap voor een domino-effect wat betreft het aantasten van de natuur.

We kunnen qua natuurwaarden beter het Stadspark omgooien dan wat we nu gaan doen Kirsten de Wrede - Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Dat zou veroorzaakt worden doordat vleermuizen en de geoorde fuut worden gedirigeerd naar één van de meest waardevolle weidevogelgebieden. Volgens kenners is het niet mogelijk om alle dieren in dat ene gebied onder te brengen. Het Groninger Landschap omschrijft het plan als 'een misdaad tegen de natuur'.

Krappe meerderheid

GroenLinks, SP, VVD en Partij voor de Dieren (PvdD) pleiten voor een extra onderzoek naar deze natuurcompensatie. De partijen vormen een hele krappe meerderheid van 23 zetels op een totaal van 45.

De PvdD is als enige partij compleet tegen de huidige bouwplannen op de vloeivelden. 'We kunnen qua natuurwaarden beter het Stadspark omgooien dan wat we nu gaan doen', zegt Kirsten de Wrede die stelt dat uit onderzoek blijkt dat er ook prima gebouwd kan worden in het desbetreffende gebied terwijl de natuurwaarden van de vloeivelden wel worden behouden.

'Er leven 61 vogelsoorten en het college wil dit stuk enorm waardevolle natuur opofferen. Wij willen de woningnood niet bagatelliseren, maar het gaat hier wel heel erg met van dik hout zaagt men planken.'

De geoorde fuut is één van de beschermde diersoorten die elders moet worden ondergebracht (Foto: ANP)

GroenLinks ligt dwars in coalitie

Opvallend genoeg pleit coalitiepartij GroenLinks ook voor aanvullend onderzoek wat betreft de natuurcompensatie. De overige coalitiepartijen vinden aanvullend onderzoek niet nodig.

'We hebben toch wel grote twijfels om de compensatie onder te brengen in het weidevogelgebied. We zouden nogmaals moeten kijken of het echt noodzakelijk is om dit gebied te gebruiken', vraagt Cecile van Nieuwenhout zich af namens GroenLinks.

'Verspilling'

Volgens woonwethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) is er geen ander gebied voorhanden. 'Op een andere plek gaat het niet werken om met name de vleermuis onder te brengen. We kiezen ervoor om de aanwezige weidevogels zo weinig mogelijk te raken, maar we kiezen wél voor compensatie in datzelfde gebied. Aanvullend onderzoek leidt tot vertraging van de plannen voor verspilling van geld en energie.'

Mijn ervaring is dat als argumenten ontbreken, er zware woorden nodig zijn Roeland van der Schaaf - Woonwethouder Groningen

De wethouder zit dus niet te wachten op extra onderzoek, maar hij wordt vooralsnog geconfronteerd met een raadsmeerderheid die dat wel wil. Partij van de Dieren-fractievoorzitter Kirsten de Wrede kan zich totaal niet vinden in de uitleg van de stadsbestuurder.

'Het wordt me nu toch een beetje te dol', zegt ze. 'Het is een feit dat de natuurwaarden in de vloeivelden worden weggevaagd. De compensatie in het weidevogelgebied pakt slecht uit voor de daar aanwezige grutto, het is ook nog maar de vraag of de geoorde fuut zijn weg gaat vinden in dat gebied. De natuur interesseert u helemaal geen zier', zegt ze fel tegen Van der Schaaf.

Een impressie van de nieuwe woonwijk Suikerzijde (Foto: Gemeente Groningen)

Groninger Landschap

Het Groninger Landschap liet zich onlangs ook al in felle bewoordingen uit richting de wethouder. De woorden 'een misdaad tegen de natuur' bevallen hem dan ook niet. 'Het standpunt van hen verbaast ons niet, maar wel dat daarbij dit soort woorden nodig zijn. Maar mijn ervaring is ook dat als argumenten ontbreken er zware woorden nodig zijn', zei hij met enig venijn.

De rol van GroenLinks zal cruciaal worden. Die partij heeft elf zetels en heeft dus een allesbeslissende stem in het wel of niet instellen van een extra extra onderzoek. Als de coalitiepartij instemt dan zal dat in elk geval slecht vallen bij de wethouder. 'We hebben al meerdere onderzoeken laten uitvoeren en de provincie toetst dit ook allemaal en die zijn buitengewoon kritisch', aldus Van der Schaaf, die niet op extra onderzoek zit te wachten.

Naar verwachting zal de gemeenteraad volgende week een besluit nemen over dat eventuele extra onderzoek. Daarbij zijn alle ogen gericht op GroenLinks.

