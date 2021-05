Zorgen over betaalbaarheid verkeersplannen Stad: 'Bij lange na geen geld voor'

Overigens zijn er ook partijen die het allemaal niet ver genoeg vinden gaan: PvdD en Student&Stad hadden juist nog wel een stapje verder willen gaan.

In de visie van Broeksma (GroenLinks) wordt 30 kilometer per uur de norm op wegen binnen de bebouwde kom, met uitzonderingen voor wegen die auto's richting de ringweg leiden. Er komen 'knips' in bepaalde straten, waarmee autorijden tussen wijken ontmoedigd wordt. Ook zijn er plannen voor een tram van het Europapark naar het Zernikecomplex.

'Te weinig geld'

Het is een meerjarenplan waarbij verschillende wegen ook nog eens fors op de schop gaan. Fietsers en auto's gaan vaker gebruikmaken van dezelfde weg en rijden dus niet meer gescheiden. De auto is 'te gast', wat inhoudt dat de snelheid verlaagd moet worden.

'Ik zou niet weten waar we het geld hiervoor moeten vinden, hier is bij lange na geen geld voor', zegt Herman Pieter Ubbens (CDA). 'Zelfs als we scheepsladingen met geld hebben is dit plan niet uitvoerbaar', vreest ook Ietje Jacobs (VVD).

Maar daar is niet iedereen het mee eens: de vier coalitiepartijen zijn enthousiast over het plan, net als de Partij voor de Dieren en Student&Stad. Ze opperen respectievelijk voor meer dertig kilometerzones en minder tussendoorweggetjes in de stad. 'We houden nog teveel rekening met de auto', zegt Steven Bosch (S&S).

De plannen voor een tram van het Europapark naar het Zernikecomplex liggen er nog steeds (Foto: RegioTram)

Jaren vooruitkijken

Ook PvdA-er Rik van Niejenhuis is het niet eens met de behoudende houding van zijn CDA- en VVD-collega's. 'We moeten jaren vooruitkijken en u begint in de tweede zin al over geld. Je moet ook een beetje dromen', zegt hij.

'Dat is precies het probleem', zegt Ubbens daarover. 'Je moet een ambitie wel zo maken dat die realiseerbaar is. Ik kan wel een bouwplan voor een villa van tien miljoen maken, maar als ik uiteindelijk een huis van twee ton koop, wat heb ik dan nog aan die bouwplannen van tien miljoen?'

Een kwestie waar vrijwel iedereen het over eens is, is de snelheidsverlaging naar 30 kilometer. Toch doet 'autopartij' VVD een poging om het leed iets te verzachten. Raadslid Jacobs stelt voor om, net als op de snelweg, 's avonds en 's nachts een hogere maximumsnelheid aan te houden dan overdag.

Ietje Jacobs (VVD) (Foto: Ietje Jacobs)

Knips

René Staijen (Stadspartij) twijfelt intussen aan het nut van de 'knips' die er komen in bijvoorbeeld de Eikenlaan. De bedoeling daarvan is dat doorgaand verkeer via de ring van de ene naar de andere wijk rijdt. Of liever nog: dat mensen de fiets, benenwagen of het openbaar vervoer nemen.

'Wishful thinking', noemt Staijen het. 'De wethouder denkt: als we maar het moeilijk genoeg maken, pakken mensen niet de auto maar de fiets. Denkt hij dat iedereen dan juichend op de fiets stapt? Daar ben ik lang niet van overtuigd.'

Wethouder Broeksma en zijn partijgenoot raadslid Benni Leemhuis zijn dat wel en wijzen op voorspellingen die dat aantonen. 'Het aantal vervoerskilometers neemt af, dat is te zien in de prognoses.'

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Oosterhamriktracé

Verschillende partijen hebben net als veel omwonenden moeite met de plannen voor het Oosterhamriktracé. De snelheid op die route wordt in de plannen van Broeksma dan wel verlaagd naar 30 kilometer per uur, veel partijen vinden de veranderingen die op stapel staan nog steeds veel te ver gaan. 'Bussen over de Vinkenstraat laten rijden is onacceptabel', vindt bijvoorbeeld SP'er Wim Koks.

Ook coalitiepartij D66 zegt nog altijd 'niet overtuigd te zijn' van de noodzaak voor de plannen, die nodig zouden zijn om een directe autoroute van de ringweg naar het UMCG en de binnenstad te creëren. Broeksma zegt daarop de gemeenteraad later te informeren over de noodzaak van de aanpak van de route en de vraag wat er gebeurt als het tracé niet aangepakt wordt.

Inwoners van de gemeente kunnen hun eigen visie op de plannen nog tot 7 juni bij de gemeente indienen. De gemeenteraad praat er naar verwachting in oktober verder over.

