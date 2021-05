'Deze zomer duidelijkheid over onbewaakte overgangen Loppersum'

Binnen twee tot drie maanden valt waarschijnlijk een besluit, zei wethouder Hans Ronde (VVD) van de gemeente Eemsdelta woensdagavond tegen de raad.

Aantal ongelukken terugdringen

Het is nu nog uitkijken geblazen bij de overgangen aan Zuider Lopsterweg bij Loppersum en de Gerichtsweg bij Eenum. Er zijn geen slagbomen of lampen die waarschuwen dat er een trein aan komt.

ProRail moet voor 2023 alle onbewaakte overgangen in Nederland beveiligen of anders sluiten om het aantal ongelukken terug te dringen. Er is te weinig geld om alle overwegen te voorzien van slagbomen, dus daarom moet een deel sluiten.

ProRail, de provincie Groningen en de gemeente Eemsdelta zijn al jaren hierover met elkaar in gesprek.

Mijn vrouw en ik genieten ervan om zoveel backpackers en dorpelingen te zien Wim Boetze - omwonende spoorwegovergang

Fitheidsrondje

Buurtbewoners dringen er bij de gemeente op aan om sluiting van de overwegen te voorkomen. Zo ziet Wim Boetze, die net buiten Eenum woont, dat veel mensen gebruikmaken van de overgang aan de Gerichtsweg:

'Vanuit ons huis kijken we uit op het spoor. Mijn vrouw en ik genieten ervan om zoveel backpackers en dorpelingen te zien die daar een wandeling of fitheidsrondje maken. Het zou een enorm verlies zijn als de overgang wordt afgesloten', zo liet hij als inspreker woensdagavond aan de raad weten.

Buurtbewoners van de Zuider Lopsterweg zijn een petitie gestart om de overgang daar te behouden. Die is inmiddels bijna achterhonderd keer ondertekend. De overgang is onderdeel van een drie kilometer lang wandelpad.

Brug voor één overgang

Voor de Gerichtsweg ligt een oplossing in het verschiet. De provincie Groningen stelt een stalen hoogholtje beschikbaar om over het spoor te plaatsen.

Volgens wethouder Ronde is een oplossing voor de Zuider Lopsterweg ook mogelijk, als daar genoeg geld voor is. Dat is volgens hem nog een lastige puzzel. 'We zoeken naar een manier om hem met relatief weinig geld open te kunnen houden.'

Ik weet niet of een hoogholtje in het Groninger landschap past Hans Ronde - wethouder VVD Eemsdelta

De spoorwegovergang beveiligen lijkt weinig kans van slagen te hebben. De kosten daarvoor liggen rond de één miljoen euro. ProRail betaalt de ene helft, de provincie en gemeenten samen de andere helft. Dat geld is er op dit moment niet.

Een brug lijkt minder te kosten, maar heeft volgens Ronde niet de voorkeur: 'Zo'n hoogholtje is zes meter hoog. Ik weet niet of dat in het Groninger landschap past. Hij is ook redelijk steil. Je komt er overheen, maar ik weet niet of het dé oplossing is.'

Zit druk op

Volgens Ronde is het nodig om tempo te maken: 'Volgend jaar is er nieuwe regelgeving waardoor ProRail meer macht heeft om overwegen te sluiten. Dan hebben we helemaal geen inspraak meer en wordt het waarschijnlijk gesloten', zei hij tijdens de raadsvergadering.

Aan de Sjuxumerweg in Loppersum is ook een onbewaakte spoorwegovergang. Daarvan is eerder al bekendgemaakt dat die beveiligd wordt.

