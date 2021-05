Groningse middelbare scholen gaan niet allemaal direct open

Middelbare scholen mogen vanaf maandag weer open voor alle leerlingen, maar in Groningen zijn niet alle scholen dat van plan. Organisatorisch zou het niet zo snel rond te krijgen zijn en onder docenten heerst onrust over hun veiligheid.

Middelbare scholieren gaan nu deels naar school en krijgen deels thuis les. Het kabinet heeft besloten dat ze vanaf maandag weer alle lessen op school mogen volgen, tenzij de school dit niet geregeld krijgt. Dan krijgt de school maximaal een week respijt.

RSG Ter Apel weet nu al dat maandag onhaalbaar is; het wordt niet eerder dan 7 juni. Rector Jan de Wit: 'Het kost tijd om het lesrooster aan te passen. We doen het liever goed dan half'. Ook het Hogeland College in Warffum stelt de heropening een week uit. Conrector havo/vwo Mariët de Langen: 'We moeten het logistiek nog regelen; eventueel lokalen herinrichten. Ik wil met het team overleggen hoe we het invullen'.

De Lindenborg in Leek zal vanaf maandag 'steeds meer ruimte bieden aan leerlingen', vertelt directeur Dennis Volmer, 'maar de exacte vorm moeten we nog uitwerken'.

Je zult maar net voor de vakantie nog een besmetting oplopen. Rector Jan de Wit van RSG Ter Apel

Zorgen onder personeel

Naast de praktische zaken zijn er ook zorgen. De onderwijsvakbonden hebben het kabinet al laten weten niet achter de heropening te staan, omdat de veiligheid van docenten niet te garanderen is.

Jan de Wit van RSG Ter Apel: 'Een deel van de collega's is gespannen en zenuwachtig. Het merendeel is nog niet gevaccineerd. Je zult maar net voor de vakantie nog een besmetting oplopen. Ik vind het onverstandig om mensen willens en wetens bloot te stellen, terwijl ze binnen nu en vijf weken hun vaccinatie zullen hebben gehad'.

Mariët de Langen van het Hogeland College ziet in haar team verschillende reacties, waaronder zeker ook zorgen en frustratie. 'Slob had moeten regelen dat leerkrachten recht op vaccinatie kregen en dat heeft hij niet gedaan. Dat is vervelend.' De docenten onder de vijftig zijn nog niet ingeënt, weet De Lindenborg-directeur Dennis Volmer: 'Die zien het risico niet eens zozeer voor henzelf als wel voor bijvoorbeeld hun ouders die nog maar één prik hebben gehad'.

Ik krijg berichten van ouders die zeggen: doe het alsjeblieft niet! Directeur Dennis Volmer van De Lindenborg

Waarom zo kort voor de zomer nog?

Natuurlijk is het voor leerlingen in principe het beste om fysiek les te krijgen, benadrukken de bestuurders. Alleen zo kort voor de zomer valt daar nog wel wat op af te dingen. In het Noorden zijn er nog maar zes weken te gaan voor de grote vakantie. De Langen van Hogeland College: 'Alles loopt uitstekend hier nu. Straks zien leerlingen elkaar weer in een nieuwe setting en is de groepsdynamiek weer anders. Dat kost eerst weer een hoop energie. Op onderwijsgebied is dit niet te verkiezen.'

Ook ouders zitten er niet allemaal op te wachten, vertelt Dennis Volmer van De Lindenborg. 'Ik krijg berichten van ouders die zeggen: doe het alsjeblieft niet! Ga niet weer nieuwe onrust en veranderingen veroorzaken.'

Creatieve oplossingen waren beter geweest, stelt De Langen. 'Het sociaal-emotionele stuk hadden we kunnen oplossen met sportdagen of een uitje bijvoorbeeld. Maar goed, we geven uitvoering aan wat de minister zegt.'

Kunnen docenten het nog aan?

Zorgen over hun docenten hebben ze alle drie. Die hebben al twee schooljaren gehad met dan weer volle klassen, dan weer halve klassen, online onderwijs, hybride onderwijs en wat al niet meer. Volmer: 'Het gaat niet alleen om veiligheid, maar ook om het steeds moeten schakelen. Ik heb nu al collega's ziek thuiszitten door stress'. De Langen: 'Weer schakelen in het zicht van de finish is één keer te veel'.

Ook zien ze allerlei praktische hobbels. Als er een besmetting is moet straks de hele klas in quarantaine, omdat leerlingen geen afstand meer hoeven te houden tot elkaar. En wat doe je met docenten die echt niet voor een volle klas willen staan? Jan de Wit: 'Als de angst groot genoeg is dan heb ik dat te respecteren'. De docent moet dan vanuit huis digitaal lesgeven aan de klas die wel in het lokaal zit; daar is dan wel een extra docent of assistent nodig om de orde te bewaken. 'Of we moeten iemand twee lokalen geven bijvoorbeeld,' denkt De Langen.

We hebben zesduizend zelftesten staan, maar of leerlingen het doen weet ik niet Rector Jan de Wit van RSG Ter Apel

'Zelftesten geven schijnveiligheid'

De onderwijsbonden noemen de heropening onwenselijk en onwerkbaar, omdat scholen de door het Outbreak Management Team (OMT) uitgebrachte adviezen nooit kunnen opvolgen. Zo zouden leerlingen onderling geen afstand meer hoeven te houden, maar wel tot het personeel. Belangrijker: zowel docenten als leerlingen moeten twee keer per week een zelftest doen. Alleen op die manier zou het veilig zijn om in zulke grote groepen samen te komen.

Jan de Wit van RSG Ter Apel ziet het niet gebeuren. 'We hebben zesduizend zelftesten staan, maar of leerlingen het doen weet ik niet. Ik kan het niet controleren, ze hoeven het me niet te vertellen en het is niet verplicht. Er zit geen enkele controle op die veiligheid'. Mariët de Langen van Hogeland College ziet er ook weinig in. 'Ik heb er geen controle op en het vergroot het gevoel van veiligheid bij mijn collega's ook niet.'

