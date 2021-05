Tanzaniaanse koffie in Leek gebrand: 'Je ziet nu waar het vandaan komt'

'Mensen komen hier en ervaren dan wat koffie eigenlijk is, en waar het vandaan komt', zegt Ngarina. 'Kijk, hier staan de koffieplantjes. Daar begint het allemaal.'

Wonen aan de voet van de Kilimanjaro

Ngarina ontmoette haar man Harro Boekhold, die uit Leek komt, in haar geboorteland, Ze woonden drie jaar lang samen aan de voet van de berg Kilimanjaro. In de winkel zie je dat niet snel over het hoofd: de berg prijkt op een grote poster aan de muur. 'We zagen dan elke ochtend als we wakker werden de besneeuwde top van de berg', vertelt Boekhold.

In deze video zie je hoe de koffietour eraan toe gaat:

Een stukje Tanzania in Groningen

In het gebied werkte het tweetal samen met boeren, die op kleine gereguleerde koffieplantages werkten. Daar ontstond het idee van het geven van koffietours. Het werd een succes, en dat idee werd naar Groningen gehaald. 'Niet iedereen kan naar Tanzania, maar kan nu wel zien waar de koffie vandaan komt.'

Van elke kilo verkochte koffie doneert het stel één euro aan een school in Kilimanjaro, die de vader van Ngarina samen met haar schoonvader bouwde. 'Het is een school voor weesjongeren, die daar een technische opleiding volgen.'

Zelf geleerd om koffie te branden

De Tanzaniaanse bonen worden sinds enige tijd in de winkel Leek in een grote koffiebrander klaargemaakt voor consumptie. De techniek leerden ze zichzelf aan. Voorheen brandden ze de koffie deels in Veenhuizen, waar ze apparaten van de lokale koffiebranderij gebruikten.