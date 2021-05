Ook waarschuwing voor kleine containerschepen op zuidroute Waddenzee

Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer.

Zij maakte eerder al bekend dat er geen internationale regels komen over het gebruik van de zuidelijke vaarroute. Duitsland en Denemarken willen dat niet.

Containerverlies MSC Zoe en Baltic Tern

De veiligheid van het scheepvaartverkeer op de Waddenzee ligt onder een vergrootglas door de ramp met containerschip MSC Zoe, in januari 2019. Sindsdien krijgen grotere schepen een waarschuwing bij slecht weer. Het verlies van vijf containers door het kleinere containerschip Baltic Tern, in april van dit jaar, is voor Duitsland aanleiding dat advies uit te breiden naar schepen kleiner dan tweehonderd meter.

Het kleinere containerschip Baltic Tern verloor vijf containers (Foto: Kustwacht)

Extra aanbevelingen voor schippers

Minister Van Nieuwehuizen maakt verder bekend te werken aan adviezen voor schippers die op de Waddenzee varen. De International Maritime Organization (IMO) stelt een lijst op met aanbevelingen voor containerschepen. Die zijn niet bindend, maar volgens de minister leert de ervaring 'dat dergelijke IMO-aanbevelingen goed worden opgevolgd'.

De aanbevelingen komen te staan in een document dat schippers gebruiken bij het voorbereiden van hun reis. Nederland neemt het voortouw bij de ontwikkeling van dat voorstel. De aanbevelingen treden dan op zijn vroegst in begin 2023 in werking.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid adviseerde eerder om de scheepvaart meer beperkingen op te leggen.

Zelf slingerhoek meten bij slecht weer

Bij de IMO is ook een voorstel ingediend om alle containerschepen te verplichten geschikte apparatuur mee te nemen om de zogeheten slingerhoek te meten. Een van de oorzaken van de containerramp met de MSC Zoe was het slingeren van het schip, als gevolg van het slechte weer.

Keurmerk voor vastzetten containers

Daarnaast buigt de Europese Commissie zich over de kwaliteit van het gereedschap dat wordt gebruikt om containers vast te zetten. Volgens minister Van Nieuwenhuizen heeft de Europese Commissie beloofd onderzoek te doen naar een keurmerk voor sloten en gereedschap. De Commissie zou daar in de herfst met lidstaten over willen spreken.

Inspectie voert extra controles uit

Eerder werd in Nederland al toegezegd dat de Inspectie Leefomgeving en Transport extra controles zal uitvoeren op containerschepen, meldt de NOS. Uit een rapport van de dienst bleek vorig jaar dat lang niet alles goed geregeld is op zulke schepen. Met de resultaten van dat rapport wil de minister internationaal druk uitoefenen om de controles wereldwijd te verbeteren.

