Roodeschool is tegen opslag aardgascondensaat uit Noordzee

Dorpsbelangen heeft begrepen dat olie- en gasmaatschappij ONE-Dyas ruim 22 miljard kubieke meter aardgas wil winnen in de Noordzee. Het bedrijf neemt daar tot na 2050 de tijd voor.

Overslag op station in het dorp

Het aardgascondensaat, een mengsel dat vrijkomt bij de gaswinning, wordt naar Roodeschool getransporteerd en overgeladen in treinwagons. Dat gebeurt op het overlaadstation dat nu nog gevestigd is in het centrum van het dorp.

Het aardgascondensaat overlaad station in Roodeschool (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

'Dat is onacceptabel. Wij willen heel graag dat dit overlaadstation verhuist. Als er opnieuw een grote hoeveelheid gas gewonnen wordt, dan zou dat betekenen dat deze plek weer jarenlang gebruikt gaat worden. Dan is er geen uitzicht meer op verplaatsing', zegt voorzitter Jack van Dijken van Dorpsbelangen.

Wat is aardgascondensaat?

Aardgascondensaat bestaat uit vloeistoffen die mee naar boven komen tijdens de winning van aardgas. In aardgascondensaat zit onder meer benzeen. Deze stof is kankerverwekkend.

Het dorp lobbyt al jarenlang voor de verhuizing van het overlaadstation. 'Niemand wil geld investeren in de verplaatsing. Er is geprobeerd om geld vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG) te krijgen, maar dat is niet gelukt', zegt van Dijken.

Het prijskaartje van een verhuizing zou zo'n 10 miljoen euro zijn.

Gehoopt dat opslag overbodig zou worden

'Wij hadden gehoopt dat de aardgaswinning in de Noordzee en Waddenzee af zou nemen. Dat er daardoor dusdanig weinig aardgascondensaat geproduceerd zou worden dat dit station overbodig zou worden en verhuisd zou worden', zegt Dorpsbelangen-bestuurslid Martijn Samshuijzen. 'Dit overlaadstation hoort niet meer in een dorp.'

Dorpsbelangen maakt daarom bezwaar tegen het feit dat ONE-Dyas het aardgascondensaat via Roodeschool wil overladen. Ze roept ook andere inwoners op bezwaar te maken met een brief tegen het gaswinningsplan. Dat kan nog tot en met 3 juni.

