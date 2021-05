Doopsgezinde kerk Middelstum krijgt nieuwe eigenaar

De stichting heeft daarmee dan 97 kerken, 2 synagogen, 57 kerkhoven en 9 (vrijstaande) torens in onze provincie in haar bezit.

De doopsgezinde gemeente in Middelstum blijft de kerk voorlopig gebruiken en op termijn zal ook een plaatselijke commissie aan de slag gaan met activiteiten in en om de kerk.

De doopsgezinde kerk in Middelstum van binnen (Foto: Duncan Wijting/SOGK)

Steen en orgel uit Huizinge

De kerk - een eenvoudige zaalkerk met driezijdige sluiting en aan de voorzijde een torentje - werd in 1863 gebouwd. De kerk verving een uit 1815 daterende Vermaning in Huizinge.

Aan die kerk herinnert de eerste steen, die is ingemetseld in de noordmuur van de Middelstumer kerk. Ook het kabinetorgel uit de Huizinger Vermaning kreeg er een plekje, eerst achter in de kerk en nu voor in het gebouw. Het orgel is in 1984 gerestaureerd. Daarbij bleek dat in het orgel pijpwerk uit de periode 1645 tot 1725 is gebruikt, en dat ook de windlade en de klaviatuur ouder zijn dan 1760.

