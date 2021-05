Bieten en pootaardappelen lopen maand achter door kou en regen

'Zo erg als in de Noordoostpolder is het hier niet', zegt akkerbouwer Egbert de Vries uit Kantens. 'Daar staan hele percelen compleet onder water. Maar ook hier op de klei is het momenteel lastig boeren.'

Zware trekker kan het land niet op

De Vries ploegt zich een weg door de zachte zompige klei op een akker waar pootaardappelen worden vermeerderd. Dikke plakken klei blijven aan zijn schoeisel hangen. De boomlange akkerbouwer buigt zich voorover en schept behoedzaam wat klei weg.

'Dit zijn pootaardappelen die een paar weken geleden gepoot zijn onder hele mooie omstandigheden. Daarna werd het verschrikkelijk nat', zegt hij met zijn vingers in de klei.

Misschien kan het gewas de achterstand nog inlopen, dat is afwachten Egbert de Vries - akkerbouwer uit Kantens

'Ze staan nu op een punt van doorkomen', vervolgt De Vries. 'We hoeven maar een klein beetje te graven om de eerste kiempjes tegen te komen. Het wordt hoog tijd om de ruggen waarin de aardappels gepoot zijn met de rijenfrees op te hogen, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. Maar het is veel te nat om met een trekker het land op te gaan.'

Relativerend: 'In de aardappelen kan nog veel goed gemaakt worden door de natuur. Misschien kan het gewas de achterstand nog inlopen, dat is afwachten.'

De ruggen met daarin de aardappels kunnen door het natte weer niet worden opgehoogd (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Plantjes vernield door hagel

Dat gaat niet op voor het perceel suikerbieten naast de pootaardappelen.

'De bieten zijn voor Pasen gezaaid, en iedereen weet nog wel hoe de paasdagen zijn verlopen met regen, kou en hagel. Er vormde zich een korstje op de klei waar de plantjes maar moeilijk doorheen kunnen breken. En het deel van de plantjes die dat wel lukte, werd vernield door hagel. Door de lage temperatuur schiet de groei ook niet echt op, het loopt drie tot vier weken achter. En dan hebben we ook nog te maken met vreterij, omdat we minder bestrijdingsmiddelen mogen gebruiken.'

Weggevallen bietenplantjes komen niet terug Egbert de Vries - akkerbouwer uit Kantens

'Zo'n gewas heeft het zwaar', gaat De Vries verder. 'En weggevallen bietenplantjes komen niet terug. Er zijn collega's die opnieuw hebben moeten inzaaien. Voor een mooie opbrengst heb je 80.000 tot 90.000 plantjes per hectare nodig, maar sommigen komen niet verder dan de helft. En extra tijd om te groeien krijgen ze niet, want de bieten moeten straks op een afgesproken datum aan Cosun worden geleverd.'

Risico van het vak?

Of dit niet gewoon het risico van het vak is? 'Natuurlijk', beaamt De Vries. 'We zijn altijd afhankelijk van het weer. Daar hoor je ons ook niet over klagen. Alleen de situatie is: het wordt ons dit jaar niet gemakkelijk gemaakt.'

