Vleesdief hangt opnieuw veelplegersstraf boven het hoofd

De man, geboren in Algerije, pleegt keer op keer winkeldiefstallen. Zijn strafblad beslaat inmiddels 34 kantjes. In 2018 kreeg hij diezelfde straf voor draaideurcriminelen, oftewel de ISD-maatregel (Inrichting Stelselmatige Daders), ook al eens.

Eenmaal buiten de gevangenismuren ging de man in een half jaar tijd weer drie keer in de fout.

Vleesdiefstal ondanks supermarktverbod

Eind februari werd de man betrapt toen hij vlees stal in de supermarkt. De veelpleger had daar helemaal niet mogen zijn, want hij had een toegangsverbod. Een medewerker zag dat de man bij de kassa niets in zijn handen had. Hij had zijn buit verstopt en niet afgerekend.

De man bekende de diefstal meteen.

Man wil terug naar geboorteland

Tijdens de rechtszaak zei de Algerijn terug te willen naar zijn geboorteland. Maar de terugkeer komt niet van de grond.

De man heeft in Nederland de vreemdelingenstatus. Daarom kan hij geen beroep doen op de sociale voorzieningen. Hij zou de delicten plegen om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien.

'Vlees gestolen om te overleven'

Het Openbaar Ministerie wil de man voor de maximale duur van twee jaar een ISD-maatregel opleggen om hem het stelen te beletten.

Zijn advocaat was ontsteld over de strafeis: 'Mijn cliënt heeft geen verslaving of psychische problemen. Hij heeft enkel vlees gestolen om te overleven.'

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.