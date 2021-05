Verbazing bij voetbalclub Oostwold: ‘Waar is de voetbalkooi gebleven?’

‘Het stuit mij echt tegen de borst dat wij niet eerst even een telefoontje hebben gekregen’, zegt een gefrustreerde Patrick Oudekerk. Hij is voorzitter van de jeugdafdeling.

De gemeente erkent dat zij dit niet goed heeft aangepakt en biedt haar excuus aan.

'Waar is de kooi?'

Op een meter of twintig van de club stond een voetbalkooi: een stuk asfalt met daarop hekjes als omheining en twee goaltjes. Is het grasveld van de club te nat of juist te droog om op te trainen? Dan wijken de spelers uit naar de voetbalkooi.

‘En het is ideaal voor de kinderen als de senioren ‘s weekends wedstrijden spelen’, vertelt Oudekerk. Hij is door trainers bij de club op de hoogte gesteld van de verdwenen voetbalkooi. ‘Waar is die kooi dan gebleven?’, vroegen wij ons hardop af. Wij waren echt verbaasd. Uiteindelijk begreep ik dat de gemeente de hekken en de doeltjes weg heeft gehaald.’

We begrepen dat het veldje nauwelijks gebruikt werd, dus we hebben het naar Winschoten gebracht Gemeente Oldambt

Gemeente verhuisde hem naar Winschoten

De frustratie nam toe toen Oudekerk via via te horen kreeg dat ‘hun veld’ is opgedoken aan de Dierenlaan in Winschoten. ‘Hier begrijp ik helemaal niks van.’

Dat gerucht klopt, bevestigt de gemeente. ‘Er lag een aanvraag in Winschoten voor een voetbalkooi. Toen hebben wij contact opgenomen met Dorpsbelangen Oostwold over de kooi die daar in het dorp staat. Daarvan begrepen wij dat het veldje nauwelijks gebruikt wordt, dus toen hebben we dat opgehaald en naar Winschoten gebracht.’

De (voormalige) voetbalkooi in Oostwold (Foto: VVS Oostwold)

Dorpsbelangen vindt de reactie van Oldambt wat te kort door de bocht. Penningmeester Luit Engelage: ‘Er is over het veldje gesproken, maar we hebben niet gezegd: haal het maar weg. Er is alleen over een andere invulling van het terrein gesproken. Wij willen daar namelijk graag een ijsbaantje.’

De gemeente wil in ieder geval haar excuus aanbieden aan de club. ‘We hadden dit met hen moeten bespreken. Daarom willen wij ook ‘sorry’ zeggen voor de gang van zaken. Wij zijn er te gemakkelijk vanuit gegaan dat het veldje niet gebruikt wordt.’

'Alles verdwijnt hier'

Het excuus van Oldambt is een mooi gebaar, maar de club heeft er niks aan. De insteek van VVS Oostwold is duidelijk: zij wil het veldje terug. ‘Dit moet gewoon in het dorp blijven. Alles verdwijnt al naar Winschoten en Blauwestad, maar denk ook eens aan de dorpen. Dit soort voorzieningen is belangrijk. En het is ook niet zo dat het weinig gebruikt wordt of iets dergelijks.’

De gemeente gaat met de club in gesprek over de invulling van het terrein. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog even de vraag.