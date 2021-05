'Anti-tijdrijder' Doorduin doet gooi naar plek bij NK

Doorduin is de frontman van de band The Black Cult. Door corona kwam er van optreden niks terecht. Hij besloot de fiets weer te pakken met kwalificatie voor het NK als ultieme doel.

Groot vraagteken

Over de dijk bij Enkhuizen is donderdag een parcours van 22 kilometer uitgezet. Doorduin gaat om 19:00 uur als eerste van start.

'Het is eigenlijk een groot vraagteken wat voor resultaat ik moet halen. De wielerbond KNWU heeft daar geen richtlijnen voor gegeven. Wat ik wel weet is dat ik van de 72 deelnemers in elk geval achtenveertigste moet worden om naar het NK te gaan. Als ik onder 45 kilometer per uur rij dan zal ik me waarschijnlijk niet plaatsen. Dus het moet harder', legt Doorduin uit.

Verschillende helmen

De afgelopen maanden heeft hij zijn voorbereidingen vastgelegd. Zo ging hij op de Utrechtse heuvelrug trainen maar ook op bezoek bij een specialist om zijn aerodynamica optimaal in te stellen. Hij testte verschillende helmen.

De vlog is makkelijk op te zoeken op Youtube. 'Als je zoekt op Douwe Doet Dingen kom je er vanzelf', lacht hij.

Er is wel meer waarvan je in de lach schiet als je Doorduin hoort praten over de weg die hij het afgelopen half jaar heeft afgelegd.

'Ik heb geen optreden gehad en bijna een heel jaar op m'n gat gezeten. Toen heb ik de fiets weer gepakt en daar ook filmpjes bij gemaakt. Ik heb weliswaar op een redelijk niveau gefietst, maar ik ben absoluut geen tijdrijder. Dus dat maakt het eigenlijk wel een onrealistisch doel. Maar ik ben heel diep in het tijdrijdersgilde gedoken en ik heb daar een documentaireserie van gemaakt in samenwerking met Het is Koers.'

Windkracht 5

Als hij zich plaatst voor het NK dan neemt hij het onder anderen op tegen bijvoorbeeld Tom Dumoulin. Hem verslaan is een illusie, maar een plek bij de eerste tien op het NK is zijn streven. Zover is het nog niet. Hij zal zich eerst moeten plaatsen op een parcours van 22 kilometer over de dijk bij Enkhuizen.

'Ik zet de verwachtingen niet al te hoog, want het waait nogal hard in Enkhuizen. Het is windkracht 5. Ik hoop 45 kilometer per uur te rijden. 46 kilometer per uur zou prachtig zijn, maar dat zal lastig worden met deze wind', voorspelt hij.