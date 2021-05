Hoorzitting over funderingsschade biedt familie Pot weinig hoop

De familie Pot is naar eigen zeggen teleurgesteld over het verloop van de hoorzitting bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Tijdens de hoorzitting probeerde Dineke Pot namens haar moeder aan te tonen dat ondiepe breuklijnen voor funderingsschade zorgen aan de boerderij die stamt uit 1876.

Oorzaak betwist

Maar de jurist van het IMG betwistte deze oorzaak tijdens de hoorzitting en de bouwkundig ingenieur van het Instituut deed daar een schepje bovenop door de bezwaarcommissie mee te geven dat het om zetschade gaat, wat niet door aardbevingen kan komen.

Ook betoogde de bouwkundig ingenieur dat de bodemdaling alleen in deze mate voorkomt in het gebied waar zout wordt gewonnen en niet in het bevingsgebied waar gas gewonnen wordt. Hij gaf aan dat de familie Pot voor die kwestie moet aankloppen bij zoutwinner Nedmag.

Het was heel onverwacht dat er een bouwkundige aanwezig was, waar ik niks van wist Dineke Pot

Voor de familie Pot is juist het lastige dat Nedmag tot op heden nooit schade uit heeft hoeven keren. Vandaar dat Dineke Pot haar hoop had gevestigd op het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Die gaf eerder aan alleen 16.000 euro aan schadevergoeding voor de reparatie van scheuren uit te keren, maar de familie Pot zegt dat de hele fundering is aangetast.

De bezwaaradviescommissie van het IMG heeft beide partijen aangehoord en zal een advies uitbrengen aan het Instituut Mijnbouwschade, zodat de instantie dit kan meewegen in haar beslissing.

Niet optimistisch

Dineke Pot is na afloop van de zitting niet optimistisch over dat verloop.

‘Ik ben op een bepaalde manier teleurgesteld’, zegt ze. ‘Het was heel onverwacht dat er een bouwkundige aanwezig was, waar ik niks van wist. Dat vond ik wel vervelend. Ik verwacht eigenlijk niks van de bezwaaradviescommissie. Ik weet niet wat voor mogelijkheden ik hierna heb, maar als de laatste mogelijkheid is om naar de rechter te stappen, dan denk ik dat het goed mogelijk is dat we dat gaan doen.’

Lees ook:

- Familie Pot wil geld zien voor funderingsschade boerderij

- Alles over aardbevingen en de gaswinning in onze provincie