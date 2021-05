Gemeente en initiatiefnemer: haast met uitbreiding windpark bij Delfzijl

De initiatiefnemer wil ten zuiden van het park zestien nieuwe turbines plaatsen met een tiphoogte van 204 meter.

Subsidie mislopen

Eén van de redenen om haast te maken is de SDE+-subsidie van het Rijk. De windmolens moeten voor een bepaalde datum op het net zijn aangesloten. Lukt dat niet, dan vervalt deze miljoenensubsidie en komt de financiering op losse schroeven te staan. De Koepel kon niet zeggen wanneer deze deadline afloopt.

Daarnaast vrezen de gemeente en initiatiefnemer de gevolgen van het Nevele-arrest van het Europese Hof van Justitie. Het Hof besloot dat windparken aan wetenschappelijk beter onderbouwde milieunormen moeten worden getoetst. Het gaat om geluid, trillingen, slagschaduw, schittering en veiligheid.

Nieuwe Hoop

De uitspraak was naar aanleiding van plannen voor een windpark in België, maar het arrest kan ook gevolgen hebben voor Nederlandse plannen. Mogelijk is daar straks een uitgebreid Milieu Effect Rapport (MER) voor nodig. Dat geeft windparktegenstanders nieuwe hoop.

De nieuwe windmolens moeten onder windpark Delfzijl Zuid komen (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Onder druk

Voor de zekerheid heeft de gemeente Eemsdelta daarom een adviesbureau ingeschakeld om de uitbreiding van het windpark nog eens te toetsen. 'Het is een extra onderbouwing waaruit blijkt dat het een goede ruimtelijke ordening is', zei een woordvoerder van de gemeente tijdens de zitting.

De gemeente hoopt dat de raad daar eind juni over kan praten. Dat lijkt erg snel, aangezien een uitspraak bij de Raad van State minstens zes weken kan duren. De staatsraad voelt zich door de gemeente en Koepel onder druk gezet.

Verzet van omwonenden

Inwoners uit omliggende dorpen eisen dat de hoogste bestuursrechter een streep zet door de plannen. De zaak is aangespannen door de Stichting Oldambt Windmolenvrij en een veehouder, gesteund door Dorpsbelangen Nieuwolda, Wagenborgen, Nieuw-Scheemda en 't Waar.

Ze vinden dat er al teveel windmolens staan in het gebied, wat volgens hen onaanvaardbare gevolgen heeft voor het landschap en de cultuurhistorische waarde. Ook maken zij zich zorgen over geluids- en schaduwoverlast, vogelsterfte en het woon- en leefklimaat. 'Blijven wij een wingewest?', klonk het tijdens de zitting.

Het park moet zorgen voor 64 megawatt. Volgens het provinciebestuur is de uitbreiding nodig om het doel van het opwekken van 855,5 megawatt duurzame energie op land te halen. Advocaat Anne van Nus van de tegenstanders bestrijdt dit. Volgens haar is er in Groningen al 993 megawatt gereserveerd, wat meer dan voldoende zou moeten zijn.

Anthon Meijssen uit Nieuwolda van de stichting Oldambt Windmolenvrij (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Plan eerder al vernietigd

Eind 2018 zette de Raad van State een streep door het uitbreidingsplan. De initiatiefnemer had zeventien zogenoemde bedrijfswoningen opgenomen in het plan, waar minder strenge milieunormen voor gelden. Daarin wonen mensen die toezicht houden op het park.

Volgens de hoogste bestuursrechter was niet goed aangetoond dat die huizen daadwerkelijk een binding hadden met het windpark. Nu heeft de Koepel zes bedrijfswoningen opgenomen in het plan, doordat een deel van de huizen is opgekocht. Daar mag niet meer worden gewoond.

'Kan beide kanten op gaan'

Voorzitter Anthon Meijssen van de Stichting Oldambt Windmolenvrij hoopt dat de Raad van State opnieuw een stokje steekt voor het plan. 'Het kan beide kanten op gaan, ik denk dat wij serieus kans maken', zei hij na afloop van de zitting.

Een woordvoerder van de Koepel Windpark Delfzijl Zuid laat weten alvast uitstel te hebben aangevraagd voor de belangrijke SDE-subsidie. 'Waarschijnlijk komt het goed, maar we blijven liever aan de goede kant van de deadline.'

Als de Raad van State de gemeente en initiatiefnemer in het gelijk stelt, dan zullen de windmolens er volgens de Koepel eind volgend jaar staan.

Wanneer de Raad van State uitspraak doet, is nog niet bekend.

