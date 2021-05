Meer reizigers in het openbaar vervoer, maar amper extra treinen en bussen

De NS gaat nog niet met extra treinen rijden in onze provincie. De extra forensentreinen in de spits tussen Groningen en Assen blijven voorlopig in de remise: voor de rest rijden alle treinen van NS alweer.

Niet meer alleen noodzakelijk reizen

'Het advies om alleen de trein te nemen als de reis noodzakelijk is verviel vorige week woensdag', legt de NS de drukker wordende treinen uit. 'Dat was onmiddellijk te zien in het aantal reizigers. De afgelopen week was 40 procent van het gebruikelijke aantal reizigers weer terug.'

In de middag rijden er sinds 17 mei extra sneltreinen tussen Groningen en Leeuwarden Woordvoerder Arriva

Arriva, in onze provincie verantwoordelijk voor het leeuwendeel van het treinvervoer, rijdt wel weer met wat extra treinen. 'In de middag rijden er sinds 17 mei extra sneltreinen tussen Groningen en Leeuwarden', zegt een woordvoerder.

Arriva zegt momenteel ongeveer 55% van het oorspronkelijk aantal reizigers terug te hebben. 'We zien dat het aantal reizigers toeneemt. Vooral studenten zijn 's middags weer meer in de trein te vinden', zegt de woordvoerder.

Nog geen sneltreinen Groningen-Winschoten

Toch ziet het bedrijf voorlopig nog geen aanleiding om de sneltreinen tussen Groningen en Winschoten weer te laten rijden, of nog meer sneltreinen tussen Groningen en Leeuwarden in te zetten. Dat komt bijvoorbeeld doordat studenten nog niet volledig naar school gaan, en ook forensen (nog) niet weer volledig op kantoor werken.

Een oude Arriva-trein (Foto: Jannes Wiersema)

Voorlopig is er genoeg ruimte in de trein. Als het druk wordt, dan schalen we weer op Arriva

'We houden de situatie natuurlijk wel in de gaten', zegt Arriva, 'maar voorlopig is er genoeg ruimte in de trein. Als het druk wordt, dan schalen we weer op. Dat kan in sommige gevallen binnen een paar dagen of een week.'

In de bus wordt het drukker

In de bus wordt het ook weer drukker, ziet Wilko Mol, directeur van het OV-bureau Groningen Drenthe. Dat is namens de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen de opdrachtgever van Qbuzz.

'We zitten nu op 55 tot 60 procent van het aantal mensen dat met de bus reist ten opzichte van de periode voor corona', zegt Mol. 'Die percentages liggen hoger dan verwacht, zowel in Groningen en Drenthe als landelijk.'

Een bus van Qbuzz rijdt over het Emmaviaduct in Stad (Foto: Jos Schuurman/FPS)

'Ik hoop dat dit de eerste tekenen van herstel zijn. Voorlopig ben ik voorzichtig positief, maar daar kan je pas echt iets nuttigs over zeggen in september of oktober. Dan is het grootste deel van Nederland gevaccineerd, en is het onderwijs zoals het nu lijkt weer begonnen. Ook het kantoorwerk is dan op een nieuwe manier op gang gekomen.'

Wat als middelbare scholen opengaan?

Vanaf komende maandag mogen de middelbare scholen weer open. Hoewel niet iedere school dat meteen doet, verwacht Mol dat het dan wel drukker wordt in de bus.

We kunnen de extra drukte aan, want we rijden nog steeds 90 procent van het normale aantal ritten Wilko Mol - directeur van het OV-bureau Groningen Drenthe

'We kunnen de extra drukte aan, want we rijden nog steeds 90 procent van het normaal aantal ritten. Natuurlijk houden we goed in de gaten waar de drukte zich kan voordoen. En als het ergens te druk wordt, zorgen we ervoor dat op die rit extra bussen gaan rijden.'

'Maar', zegt Mol, 'zowel in het OV als op de middelbare scholen geldt de 1,5 meter afstandsregel niet. Je kan in de bus dus naast elkaar zitten, omdat je een mondkapje draagt.'

Overvolle bussen?

Tot overvolle bussen, zoals vlak voor de lockdown wel eens het geval was, leidt het wat hem betreft niet. 'Al kan ik niet beloven dat het helemaal niet gaat gebeuren. Maar we doen ons best om het te voorkomen door drukte op te lossen en versterking heel snel in te zetten.'

'Dat doen we door het te noteren als, bijvoorbeeld, de bus van 8.06 uur op dinsdagochtend te vol is. Dan is de kans groot dat dat een week later weer zo is. We zorgen er dan voor dat we de volgende dinsdagochtend om 8.06 uur meer capaciteit inzetten.'

Lees ook:

- Regionaal busvervoer komt de komende jaren 24 miljoen euro tekort

- Nieuw steunpakket om ov in de benen te houden, maar 'coronacrisis biedt ook kansen'