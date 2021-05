Voor werkzoekenden geen kille kantoortjes meer, maar VR-bril en QR-code

Die methode is uniek: nergens in Nederland wordt het zoeken naar werk op deze manier toegepast.

In de hal van het gemeentekantoor van sociale zaken in Groningen is een levensgrote kaart afgebeeld van de provincie Groningen en de kop van Drenthe. Werkzoekenden uit die regio kunnen bij het UWV in de stad terecht om door middel van VR-brillen en talententesten een loopbaangesprek voeren.

Reorganisatie

De 56-jarige Gretha Boels uit Onstwedde is sinds oktober 2019 naarstig op zoek naar nieuw werk. Stilzitten doet ze allerminst; ze verdiepte zich via studies in onder meer waterstof en de Engelse taal. Na een lange loopbaan bij de Rabobank moest ze in 2019 na een reorganisatie vertrekken. Een nieuwe baan heeft ze nog niet kunnen vinden, en dat steekt haar.

Ik onderneem van alles en nog wat. Dit is iets nieuws, en dan heb ik zoiets van: dit ga ik gewoon proberen Greta Boels - werkzoekende

'Ik ben hier omdat ik heel graag een nieuwe baan wil', zegt ze tijdens de aftrap van de nieuwe werkwijze. 'Ik onderneem van alles en nog wat. Dit is iets nieuws, en dan heb ik zoiets van: dit ga ik gewoon proberen. Misschien is dit die laatste stap die ik moet zetten.'

Geschikt voor de bouwsector

Boels liet zich door de nieuwe ruimte rondleiden door een loopbaancoach. Een eerder gemaakte talententest had al uitgewezen dat ze geschikt was voor een baan in de bouwsector. Een eerste afspraak bij een mogelijk nieuwe werkgever staat ook al gepland. In eerste instantie gaat het om een rondleiding door het bedrijf, maar wie weet komt er een betaalde baan achterweg.

'Ik ga er heen voor een rondleiding. Dus niet voor een specifieke functie, maar om kennis te maken. Dat zie ik natuurlijk zitten, ik ben heel benieuwd wat daar voor mogelijkheden zijn.'

Het is anders dan zo'n standaard loket waar afstand is en je niet ziet wat er gebeurt Carine Bloemhoff - wethouder gemeente Groningen

De Groningse wethouder Carine Bloemhoff is in haar nopjes met het nieuwe project, dat de gemeente dus samen heeft opgezet met het UWV. Het moet de menselijke maat weer terugbrengen in de zoektocht naar werk.

'Het is anders dan zo'n standaard loket waar afstand is en je niet ziet wat er gebeurt. Je kunt de sectoren hier zien en aanraken, het gaat dan bijvoorbeeld om de zorg en de bouw.'

Interactieve wanden

Die sectoren zijn inzichtelijk gemaakt door interactieve wanden. Je ziet spullen uit de sector liggen, bijvoorbeeld verband of bierviltjes. Via een QR-code kan je meer te weten komen over de desbetreffende sector. Om alles nog inzichtelijker te maken kun je met een VR-bril een rondleiding krijgen door bijvoorbeeld een hotel.

De loopbaancoaches zullen zich met deze nieuwe methode ook meer verdiepen in het leven en de interesses van de werkzoekenden, dat is volgens de wethouder ook hard nodig.

Vragen over waar je naartoe wil in het leven

'Er worden vragen gesteld over waar je naartoe wil in het leven en wat je hobby's zijn. Dat zorgt voor een heel ander gesprek dan het traditionele bijstandsgesprek. Dat is vanuit wantrouwen en met de boodschap: ga eens aan het werk. Wij vinden het juist van belang dat mensen laten zien welke stappen ze kunnen maken. We gaan uit van vertrouwen en talent.'

Of de nieuwe methode ook daadwerkelijk tot meer werk gaat leiden moet nog blijken, maar de wethouder heeft vertrouwen. 'Soms weten mensen nog niet zo goed wat hun talenten zijn, dat kan hier ontdekt worden.'

De nieuwe methode gaat opereren onder de naam Talentperron en er wordt samengewerkt met bedrijven zoals Van der Valk, Defensie en Ziggo.

