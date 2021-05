Rechtbank wil onderzoek naar 'mysterieuze brief' in oude verkrachtingszaak

De rechtbank heeft donderdag bepaald dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) een brief onderzoekt, die mogelijk een grote rol speelt in een oude verkrachtingszaak.

De verdachte, dik in de vijftig, is een man uit Delfzijl. Hij zou zich begin jaren negentig in Groningen schuldig hebben gemaakt aan verkrachting van een tweetal minderjarigen, een broer en een zus. Zij deden in 2019 aangifte van verkrachting.

Pas ná de aangifte kwam de mysterieuze brief ineens boven water.

Mogelijke bekentenis

De brief bevat mogelijk een bekentenis in de trant: 'Dit mag nooit meer gebeuren'. De brief zou door de verdachte zijn geschreven. Dat wil zeggen: getypt. Maar de man ontkent dat hij de schrijver is van de brief.

Het is een getikt stukje. Op deze manier kan iedereen aan de politie wel 'bewijs' leveren Meike Lubbers - advocate van de verdachte

Ook ontkent hij stellig de zware beschuldigingen aan zijn adres. 'Ik ben hier erg van geschrokken', zei hij tegen de rechters. Voor het overige beriep de man zich op zitting op zijn zwijgrecht.

'Vals'

Volgens de raadsvrouw van de verdachte, Meike Lubbers, gaat het om een vervalste brief. De brief bevat informatie die mogelijk niet strookt met het tijdstip van de misdrijven. Bovendien is de geprinte brief niet voorzien van een handtekening of een datum.

Uit de brief blijkt dat de auteur op de hoogte is van de gezinssituatie van de broer en zus. 'Het is een getikt stukje. Op deze manier kan iedereen aan de politie wel 'bewijs' leveren', zei Lubbers.

Oudheid

De brief kan door het NFI mogelijk op echtheid, oudheid en betrouwbaarheid worden onderzocht. 'Als blijkt dat de brief vals is, dan moet de betrouwbaarheid van de aangifte worden getoetst', zei Lubbers.

Voor de man hangt van het onderzoek naar de brief veel af. Op het delict waarvan hij beschuldigd wordt, staan hoge straffen.

Verjaard

De verdachte werd ook verdacht van ontucht met een derde minderjarige. Dat zou gebeurd zijn tussen 1989 en 1995, in Onnen. Maar dit misdrijf is volgens de rechtbank net drie weken verjaard. De man kan hiervoor strafrechtelijk niet meer worden vervolgd.

De zaak werd laat in de middag geschorst. Pas nadat de mysterieuze brief is onderzocht, wordt de zaak inhoudelijk behandeld.

Dat kan een half jaar of langer duren.