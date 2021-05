Basketballers ZZ Leiden voor de vierde keer landskampioen

De basketballers van ZZ Leiden zijn donderdagavond voor de vierde keer landskampioen geworden. Donderdag was de ploeg ook in het derde finaleduel te sterk voor Heroes Den Bosch: 90-74.

In het reguliere seizoen waren de Bosschenaren nog tot drie keer toe de sterkere in de onderlinge confrontatie geweest, maar dat bleek er in de play-offs allemaal niet meer toe te doen. De bedwinger van Donar in de halve finales werd in de openingswedstrijd compleet de zaal uitgeveegd, en bleek ook in het tweede en derde duel van de finale van de Dutch basketball League (DBL) een maatje te klein: 3-0.

Drie nederlagen voor Donar

Donar speelde dit seizoen vier keer tegen Leiden, inclusief de voorbereiding. Alleen de oefenwedstrijd in januari werd met 88-84 een prooi voor de Groningers.

Op 16 januari in Leiden werd het maar liefst 98-67 voor de thuisploeg en ook op 10 april in MartiniPlaza was het verschil fors (96-72) in het voordeel van ZZ Leiden. Alleen op 20 maart, ook in Leiden, kon Donar met 96-91 redelijk in het spoor blijven.

Drie keer eerder kampioen

Leiden werd drie keer eerder basketbalkampioen van Nederland: in 1978, 2011 en 2013. ZZ Leiden volgt Landstede Hammers op. De ploeg uit Zwolle pakte in 2019 ten koste van Donar de titel.

