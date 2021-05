Lopend Vuur: Bereikbaar zijn hoort er bij tegenwoordig

Volgens de Raad van State is zo'n wetswijziging niet nodig omdat in de huidige Arbowet al bepalingen zijn opgenomen over 'psychosociale arbeidsbelasting'. De wet biedt kaders, waarbinnen werkgevers en werknemers de mogelijkheid hebben gekregen om afspraken te maken over werkdruk, ook buiten werktijden. Het idee erachter is dat de regels beter worden nageleefd als de betrokkenen zelf verantwoordelijk zijn voor het opstellen en uitvoeren ervan.

De PvdA denkt dat een nieuwe wet wel degelijk nodig is, omdat de 'hoge mate van zelfregulering die de Arbowet vraagt van werkgevers in de praktijk onvoldoende werkt'. Volgens de partij heeft de coronacrisis de noodzaak van de wet alleen maar groter gemaakt. Doordat velen thuiswerken, is de scheiding tussen werk en privé alleen maar kleiner geworden en wordt er buiten werktijd nog veel gewerkt.

In de tijd van smartphones is een mailtje of appje snel verstuurd of beantwoord. In vroeger tijden moest je daarvoor vaak naar kantoor of de telefoon pakken voor een belletje. De PvdA vindt dat de werkgever niet mag verlangen dat je altijd reageert op e-mails, telefoontjes of berichtjes.

Hoe kijk jij hier tegenaan?

