Verhuizing aardgasoverslag Roodeschool heeft aandacht gemeente: ‘Maar geen geld’

Het college van burgemeester en wethouders is op de hoogte van de plannen van olie- en gasmaatschappij ONE-Dyas. Die wil nieuw aardgas winnen uit de Noordzee. Het aardgascondensaat, een mengsel dat vrijkomt bij de gaswinning, wordt naar Roodeschool getransporteerd en overgeladen in treinwagons. Dat gebeurt op het overlaadstation dat nu nog gevestigd is in het centrum van het dorp.

De gemeente spreekt zich niet uit tegen het gebruik van dit overlaadstation bij gaswinning in de Noordzee. ‘Wij stellen vast dat de exploitant van het overlaadstation zich door de jaren heen strikt houdt aan de vergunningsvoorwaarden en nieuwe technieken en innovaties toepast die vaak verder reiken dan volgens de regels zou moeten. De situatie is veilig’, laat het college in een reactie weten.

Geen bezwaren

De gemeente Het Hogeland gaat geen bezwaar maken tegen de nieuwe gaswinning. Dat kan nog tot en met 3 juni. ‘De winning van aardgas door ONE-Dyas vindt plaats op de Noordzee; niet op het grondgebied van de gemeente Het Hogeland. Wij zijn daarom niet van plan een zienswijze in te dienen’, aldus het college.

Inwoners vinden dat het overlaadstation moet verdwijnen uit het dorp. Dorpsbelangen strijdt daar al jaren voor.

Verhuizing kost zo'n 10 miljoen euro

Het college laat weten dat de gemeente ook al langere tijd naar een oplossing op zoek is. ‘Gebleken is dat verhuizing van het overlaadstation financieel op geen enkele manier haalbare kaart is’, aldus het college.

‘Er is onderzocht of verplaatsing met geld uit Nationaal Programma Groningen (NPG) zou kunnen plaatsvinden. Maar die optie is niet realistisch. Andere mogelijkheden om de verhuizing te financieren zijn verder niet voorhanden. Het ontbreekt de gemeente aan middelen om verplaatsing zelf te financieren.’

De gemeente Het Hogeland vindt wel dat het gebruik van het overlaadstation in Roodeschool zorgvuldig moet gebeuren.

Gesprekken

Het college wil daarom zo snel mogelijk met ONE-Dyas en dorpsbelangen Roodeschool om de tafel. ‘Een open en transparant proces vinden we, als het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de vergunning verleent, van groot belang. Daarop zullen we ook bij ONE-Dyas aandringen.’

