Gronings Belsimpel wil Europees marktleider worden

De gang naar het buitenland is belangrijk om verder te kunnen groeien. Belsimpel heeft vijftig procent van de Nederlandse online markt in handen en daar zit weinig rek meer in, maar het telecombedrijf wil wel blijven groeien. Wie had dat vijftien jaar geleden kunnen bedenken toen Jeroen Doorenbos (36) en Jeroen Elkhuizen (38) huisgenoten waren en gingen brainstormen. Met succes. Iets waar ze niet mee te koop lopen. In de publiciteit is niet nodig, ze zijn liever aan het werk.

Elkhuizen heeft rechten en filosofie gestudeerd. Doorenbos deed geneeskunde. Elkhuizen komt wel uit een ondernemersfamilie, maar ondernemer zijn was geen prioriteit nummer één. Het was de tijd dat de telecommarkt explodeerde. Potentiële klanten werden lekker gemaakt met deals om maar klant te worden. Jeroen en Jeroen kwamen erachter dat het overzicht ontbrak en dat niet klantgericht gedacht werd.

Voorop lopen

Dat laatste is één van de pijlers waarop het succes gebouwd is. Belsimpel begon in 2008. ‘We waren de eerste die op zondag de klantenservice bereikbaar hadden. Nu is dat heel normaal. We willen in alles voorop lopen met bijbehorende klanttevredenheid’, aldus mede-oprichter en mede-eigenaar Elkhuizen.

‘Het was een cowboymarkt', gaat Elkhuizen verder. 'Bedrijven met bravoure vochten zich in de markt en namen risico’s. Wij waren het contrast en opereerden vanuit overzicht, controle en analyse. Dat vroeg de markt op een gegeven moment. Als we vijf jaar eerder gestart waren, was het waarschijnlijk niet gelukt.’

Jeroen Elkhuizen, mede-oprichter en mede-eigenaar van Belsimpel (Foto: Eigen foto)

Sprookjesboek

Het verhaal is nu als uit een sprookjesboek. De twee legden ieder duizend euro in. Gingen uren maken en hoopten dat het goed zou komen. Momenteel werken er ruim zeshonderd medewerkers, zijn er zeven fysieke winkels en is het veroveren van de Europese markt aanstaande. Met enorme groeicijfers. Vorig jaar bedroeg de omzet 408 miljoen euro. Een verdubbeling in twee jaar tijd, want in 2018 werd tweehonderdmiljoen omgezet.

Een miljoen

Het is iets wat weinigen zich zullen realiseren, maar Belsimpel is in aantallen inmiddels het grootste telecombedrijf van ons land en is concurrenten als KPN en Vodafone gepasseerd. Bijna een miljoen mobieltjes vinden jaarlijks hun weg vanuit Groningen naar de klant. ‘Het is alle hens aan dek om de groei te managen en de klanttevredenheid op orde te houden. Meer pakketjes, meer telefoontjes, meer mail. De organisatorische wendbaarheid moeten we hebben. Dat geeft stress, maar die momenten zijn wel het meest leerzaam.’

‘Het is het DNA waar we mee begonnen zijn. Consciëntieus en altijd alles beter willen doen, maar ook fanatiek en slim zijn. Dat zit in het hele bedrijf. Trots is niet iets waar we druk mee zijn. Een acht moet een negen zijn. We vieren samen onze successen. Zeker wel. Laten we hopen dat de versoepelingen dit snel weer toelaten, maar daarna de blik weer op wat beter moet.’

Talent in Groningen

Veelal met hoogwaardig personeel. Groningen als vestigingsplaats verlaten is nooit aan de orde geweest. Elkhuizen geeft aan superblij te zijn om vanuit Groningen te opereren. ‘Juist door de aanwezigheid van talent. Ik denk dat 95 procent van onze medewerkers aan de Rijksuniversiteit Groningen of Hanzehogeschool gestudeerd heeft en hier hun eerste echte baan vinden. We leunen in die zin zwaar op Groningen.’

Vanuit Groningen wordt al het telefoon- en mailverkeer verwerkt door de klantenservice (Foto: Theo Sikkema RTV Noord)

Om de aanwas van personeel op niveau te houden, is er veel contact met studieverenigingen, er zijn stagemogelijkheden, Jeroen en Jeroen geven gastcolleges in diverse vakgebieden en de contacten met professoren zijn de afgelopen tijd sterk verbeterd. ‘Onze selectieprocedures zijn streng en uitgebreid, maar we willen gewoon de allerbeste talenten hebben. Werken bij een groot internationaal bedrijf kan gewoon in Groningen.’

Veel zelf doen

Allemaal erop gericht om de reviews van de klanten zo goed mogelijk te laten zijn. ‘We doen bijna alles zelf. Dat is soms lastig, maar we willen controle op het totale product richting de klant. Van pakketje tot klantenservice. Onze filosofie is dat we anders onmogelijk de reviewcijfers halen die we nu hebben.’

Dat is volgens Elkhuizen de kern van de zaak. ‘Je kunt jezelf geweldig vinden, maar het gaat om de klant. Zij bepalen en geven dagelijks het rapportcijfer voor je bedrijf.’ In een veeleisende markt. De verwachtingen van klanten in Nederland zijn torenhoog Veel hoger dan in de rest van Europa.

Dat maakte de stap naar het buitenland volgens Elkhuizen op voorhand eenvoudiger. Waarbij het ook zo is dat in Nederland de helft van alle mobiele telefoons online verkocht worden en in veel andere landen is dit niet veel meer dan vijftien à twintig procent. Daar zit groeipotentie.

[infoboxDe nieuwe landen

Belsimpel had vanuit Nederland de stap al gemaakt naar Ierland, Oostenrijk en recent België. Daar zijn Denemarken, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Noorwegen, Polen, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland nu bijgekomen.]

Ongeloof in Ierland

Sinds december is al uitgerold naar Duitsland, België, Oostenrijk en Ierland. ‘In Nederland is iedereen verwend met korte levertijden. Dat is in andere landen echt anders. In Ierland schrijven ze bij de reviews dat ze niet geloven dat we binnen 24 uur kunnen leveren. Totdat een dag later de bezorger met een pakketje voor de deur staat, haha.’

Uiteraard ging dat niet over één nacht ijs. ‘We hebben er intern wel vier jaar over gesproken en er veel tijd in gestoken. Het is technisch complex. Zo moeten platforms meertalig zijn en verschillen betaalmethoden van elkaar. Het voelt weer een beetje als pionieren, maar dan met de kennis en kunde van de afgelopen vijftien jaar.’

Scannen in het magazijn (Foto: Eigen foto)

Vakidioten

Zo’n proces is een spekkie voor Elkhuizen's bekkie . ‘We vinden het mooi om met goeie enthousiaste collega’s uitdagende dingen te doen. Wij zijn een beetje vakidioten en heel gedreven. Ik vind het nog steeds leuk. Er zijn niet veel voorbeelden waar de founders na zo’n lange tijd nog in het bedrijf zitten. Veel meer verantwoordelijkheid dan in het begin, maar met veel meer medewerkers maken we sneller meters.'

Ondanks de zorgvuldige manier van werken geen meerjarenplannen bij Belsimpel. ‘We kijken maximaal een jaar vooruit. Veel verder vooruitkijken is lastig. De markt is te dynamisch. Wie had nu verwacht dat Huawei zich terug zou trekken uit de markt. Het is daarom steeds anticiperen.’

Baas in Europa

Geen plan in detail, maar het doel voor de komende jaren is duidelijk. ‘Wij willen heel graag Europees marktleider worden. Het hoogst haalbare voor ons en dan met dezelfde klanttevredenheid als nu. Voor het zover is, zijn we jaren verder.’

