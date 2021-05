Polling vangt bot bij bezwaarcommissie: 'Geen fouten in procedure'

De bezwaarcommissie, die bestaat uit drie onafhankelijke juristen, heeft geoordeeld dat er geen fouten zijn gemaakt in de procedure, waardoor de beslissing van de selectiecommissie blijft staan.

Concurrentiestrijd

Beide judoka’s waren in een concurrentiestrijd verwikkeld in de klasse tot zeventig kilogram. Van Dijke werd kort na de Europese kampioenschappen eind april verkozen boven Polling. Dat gebeurde door de selectiecommissie voor de Spelen, onder leiding van voorzitter Tjaart Kloosterboer. Polling tekende vervolgens bezwaar aan, omdat er volgens haar fouten waren gemaakt in de procedure.

‘Ik ben ervan uitgegaan dat er tijdens de selectiebesprekingen zorgvuldig naar de statistieken zou worden gekeken. Toen ik deze statistieken ontving, werd mij duidelijk dat de verschillen niet gezien zijn en dat er zelfs fouten in de verzamelde data zaten. En ik kan mij voorstellen dat, door uit te gaan van deze foutief verwerkte data, de olympische coaches op het verkeerde been gezet zijn’, zo stelde Polling.

Polling presteert beter

Polling weerlegt in haar bezwaar de statistische gegevens van de afgelopen olympische cyclus. Bovendien is de judoka door de jaren heen voortdurend succesvol geweest. Ze won in haar carrière dertien grote toernooien (EK, Masters, Grand Slam, Van Dijke ‘slechts’ drie (EK, Grand Slam). Polling staat vierde op de wereldranglijst, Van Dijke vijfde, en dat terwijl de Groningse er sinds de Spelen van 2016 in totaal drie jaar uit heeft gelegen vanwege blessures. In onderling resultaat staat het 6-1 in het voordeel van Polling.

Polling had voor de beeldvorming de pech dat ze uitgerekend die ene verliespartij tegen Van Dijke leed in februari, tijdens het één na laatste meetmoment. Vervolgens zag ze Van Dijke haar tweede Europese titel winnen bij het laatste meetmoment in april, waarna de commissie voor van Dijke koos.

‘Ik ben het er niet mee eens dat de meest recente prestaties de doorslag zouden kunnen geven, want dat is nooit aan ons verteld. Er is altijd gezegd dat de toernooien in 2021 net zo zwaar meetellen als de overige toernooien in het kwalificatietraject’, aldus Polling, die in januari nog een bronzen medaille pakte bij de Masters, het sterkst bezette toernooi van de laatste drie meetmomenten, ten koste van Van Dijke.

‘Grilliger en tactisch minder sterk'

De selectiecommissie stelde ook dat Polling volgens de olympische coaches ‘grilliger, blessuregevoeliger en tactisch minder sterk’ zou zijn dan Van Dijke.

‘Ik ben het ook niet eens met de door de coaches gegeven input, als het tenminste waar is wat de selectiecommissie zegt over die uitspraken. Alle door de selectiecommissie gedeelde uitspraken die door de coaches gedaan zouden zijn, houden geen stand als er naar de statistieken gekeken wordt’, zo reageerde Polling daarop.

Een voorbeeld is de Masters in 2019 in Qingdao, waarop Polling goud veroverde met acht verschillende technieken.

Deelname aan WK Boedapest

Of Polling mee gaat doen aan de wereldkampioenschappen in Boedapest op donderdag 10 juni, is nog maar zeer de vraag. Een maand later beginnen de Olympische Spelen in Tokio. Van Dijke deed nog nooit mee aan de Spelen, Polling werd in 2016 in de eerste ronde uitgeschakeld in Rio de Janeiro.

Overigens kan Polling zich volgens de bezwaarprocedure nog wenden tot het bondsbestuur, voor een 'finaal besluit'. Het is nog niet bekend of Polling gebruik maakt van deze mogelijkheid.

