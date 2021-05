Ook op de weg wordt het drukker: 'We komen weer voor in de filemeldingen'

Het wordt weer drukker op de wegen in onze provincie. Groningen Bereikbaar constateert dat, en ook automobilisten merken het. Vooral de middagspits keert terug: 'We willen toch allemaal weer om 18 uur thuis zijn, als de spruitjes op tafel staan.'

Net als in het openbaar vervoer gaat de Groningse forens, toerist en student er langzaam weer meer op uit. Toch is het nog niet zo druk als in februari 2020, toen corona nog ver weg leek.

Filemeldingen

'Vergeleken met toen rijden er nog 20 tot 25 procent minder auto's op de Groningse wegen', ziet Edwin Papjes, verkeerskundige bij Groningen Bereikbaar. Hij bestudeert de cijfers, en luistert ook naar de radio. 'Het wordt weer drukker. We komen weer twee tot drie keer per week voor in de filemeldingen.'

Dat gebeurt vooral in de middagspits, die altijd iets drukker bleef dan de vroege ochtenduren. 'Als je het vergelijkt met vorig jaar februari is de afname van het aantal auto's in de spits relatief gezien nog altijd hoger dan in de daluren', legt Papjes uit. 'In de spits is het 24 procent rustiger op de wegen naar Groningen toe, buiten de spits is dat 19 procent.'

Je hebt vaak zelf de oplossing in handen als je niet in de file wilt staan Edwin Papjes - verkeerskundige

'Maar in absolute cijfers is de spits natuurlijk altijd drukker dan de daluren. Vooral 's middags. Dat is een gedraging die we er niet uit krijgen. Toch blijven we ertoe oproepen dat mensen hun ritten spreiden: je hebt vaak zelf de oplossing in handen als je niet in de file wilt staan.'

Vanuit Ommeland relatief rustig

Een opvallende conclusie die Papjes uit de cijfers trekt is dat het op wegen vanuit het Ommeland, zoals de A7 en de N46, relatief gezien rustiger blijft dan in de stad Groningen. 'Ommelanders kiezen er voor om hun reizen te spreiden, terwijl Stadjers terugvallen in hun oude gedrag.'

De verkeerskundige heeft daar 'niet direct een verklaring voor'. Wel kan het zijn dat Ommelanders die in de stad werken minder vaak naar hun werk reizen, omdat thuiswerken hen relatief veel reistijd scheelt. Voor Stadjers, die vaker dicht bij hun werk wonen, speelt dat minder. Die werken immers toch maar een op een paar minuten van hun huis.

Werkzaamheden en bruggen spelen Stadse automobilist parten

Maar er speelt ook iets anders. 'In de stad wordt momenteel zoveel aan de weg gewerkt, en bovendien zijn er her en der bruggen buiten werking. Als er op een bepaalde route geen verkeer rijdt, zoals sinds vandaag over een deel van de Paterswoldseweg, tellen we het niet mee in onze berekeningen. Daardoor kan het zijn dat het beeld wat vertekend is.'

Weekenden ook drukker

Ook in de weekenden wordt het weer wat drukker, al heeft Papjes daar door technische problemen geen exacte cijfers van. 'De winkels zijn weer open en de terrassen inmiddels ook, dus de reden laat zich raden. De parkeergarages zijn alweer voor de helft vol, en dat hebben we lang niet gezien.'

Voor zowel Ommelanders als Stadjers sluit Papjes af met een tip. 'Ommelanders doen er goed aan hun reis voor te bereiden, gezien de vele wegafsluitingen in de stad. Op de website van Groningen Bereikbaar staat de actuele stand van de werkzaamheden.'

En de Stadjers? 'Die zouden er goed aan doen hun reizen wat meer te spreiden. En zo nu en dan eens de fiets te pakken in plaats van de auto. Niet iedereen hoeft zijn of haar kind immers met de auto naar school te brengen. Als we minder in de auto zitten, scheelt dat gewoon files. Zo bezien zou ik de Stadjers bijna willen uitdagen om het gedrag van hun provinciegenoten in de Ommelanden na te doen.'

