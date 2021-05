Nieuwbouw zorgboerderij Fraam van start, anderhalf jaar na brand

De oude zorgboerderij, die een dagbesteding bood aan 22 mensen met een beperking, brandde eind 2018 af. Op dezelfde plek wordt nu een nieuwe Fraam gebouwd.

Impressie van de nieuwe zorgboerderij (Foto: Martini Architekten)

Noodgebouw op eigen terrein

‘We zijn heel blij dat we eindelijk van start kunnen gaan’, zegt Sikkema. Toch hebben ze zich de afgelopen periode prima gered. ‘Sommige cliënten konden aan de slag in de kerk in Bedum en de mensen van de houtwerkplaats kregen een plekje hier in Middelstum. Vervolgens kregen we een noodgebouw op ons eigen terrein.’

Door de brand was ik wel een beetje onthutst Cobie Hoff, cliënt van zorgboerderij Fraam

Eind dit jaar klaar

Sikkema is verbaasd over de veerkracht van de cliënten. ‘Ik heb echt bewondering voor hoe ze dit hebben opgepakt’, vertelt ze.

Een van de cliënten is Cobie Hoff en zij mag bij het slaan van de eerste paal in de kraan zitten. ‘Door de brand was ik wel een beetje onthutst’, vertelt ze. ‘En in Bedum was het wel mooi, maar we konden daar onze eigen dingen niet doen.’ Zij is dus ook blij met de nieuwbouw.

De nieuwe zorgboerderij Fraam moet eind dit jaar klaar zijn.

Lees ook:

- Eén jaar na brand in zorgboerderij: 'Blij om terug te zijn op het oude plekje'

- 'Gelukkig was er alleen maar materiële schade'

- 'Ik vond het heel erg en dacht: Oh nee!'

- Zorgboerderij in Middelstum gaat grotendeels in vlammen op (update)