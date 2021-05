Groninger gemeenten blij met extra budget jeugdzorg

Miljarden euro's extra moeten er naar de gemeenten om de jeugdzorg goed te kunnen uitvoeren. Dat zegt een arbitragecommissie die zich boog over het conflict tussen gemeenten en Rijk over de financiering van de jeugdzorg.

De gemeenten, zeker die in de provincie Groningen, moeten zelf vele miljoenen bijpassen om die zorg te betalen. Wethouder Peter Verschuren van Midden-Groningen is blij met de uitkomst van de arbitrage.

'Uiteraard blijdschap. Het is een gevoel van erkenning', zegt Verschuren in een eerste reactie. De erkenning slaat op de dovemansoren van het kabinet wanneer de Nederlandse gemeenten daar aanklopten voor meer budget voor de jeugdzorg. Sinds 2015 is die zorg overgeheveld naar de gemeenten. Maar gelijktijdig boekte het kabinet er een bezuiniging voor in. Terwijl het beroep op jeugdzorg stijgt.

Geen sluitende begroting

Dat hebben de gemeenten geweten: Alleen al de Groninger gemeenten berekenen een jaarlijks tekort van zeker 30 miljoen euro op de jeugdzorg. Er moet daardoor worden bezuinigd op andere zaken. In sommige gevallen, zoals Stadskanaal, kon geen sluitende begroting worden gemaakt. Een daad van protest, want gemeenten zijn verplicht een sluitende begroting te presenteren.

Erkenning

Wel is er voor dit jaar een bedrag van 600 miljoen euro extra toegezegd door het Rijk. Maar volgens Verschuren is dat maar een derde van wat er echt extra nodig is voor de jeugdzorg. De arbitragecommissie geeft hem gelijk, want die vindt dat er volgend jaar 1,9 miljard extra op tafel moet komen. En in 2023 en 2024 telkens 1,6 miljard. 'Het is erkenning dat we dit nodig hebben. Het geeft ruimte om andere zaken uit te voeren', aldus Verschuren.

Bond nog niet in 'juichstand'

Vakbonden FNV Zorg en Welzijn en Jeugdzorg Nederland reageren enigszins afwachtend op de uitkomst van de arbitrage. De bond zegt nog niet in de 'juichstand' te zijn. 'Dat er geld naar de gemeenten gaat, betekent nog niet automatisch dat er geld naar de jeugdzorg gaat', aldus de FNV. Ook Jeugdzorg Nederland is daar nog niet zo zeker van. 'Gemeenten hebben enorme tekorten, je kan denken dat ze die dan aanvullen en dat is het dan', zegt een woordvoerster.

Alle extra geld naar jeugdzorg

Verschuren is niet bang dat het extra geld niet bij de jeugdzorg terecht komt. 'De Groninger gemeenten hebben afgesproken dat de jeugdzorg hier een open einde financiering heeft. Dus dat risico speelt hier niet', zegt hij.

Eerst zien, dan geloven

Wel moet hij nog zien dat het volledige extra bedrag dat de arbitragecommissie voorstelt, wordt uitgekeerd aan de gemeenten. 'Het is een semi-bindende afspraak dat wat de commissie concludeert ook wordt nagekomen.' Ook Jeugdzorg Nederland gaat er van uit dat het kabinet niet om het advies van de commissie heen kan, maar moet nog zien hoeveel geld er daadwerkelijk wordt overgemaakt.

