Opa Luttjeboer zingt over kleinzoon Vince

De band 050 ligt momenteel stil, maar dat geldt bepaald niet voor frontman Alex Luttjeboer, oftewel Alex Julius. Met de Veendamse Gina de Boer, alias de Nederlandse Janis Joplin, werkt hij aan een Groningstalig lied en na de zomer verschijnt een lied dat hij maakt met de rappers van Sproakwotter. Nu verschijnt van hem 'Vince', een op de jaren ’80 geïnspireerd powerrockliedje. Luttjeboer schreef het lied samen met Robert Jay. De tot voor kort in Winschoten wonende Robert Jay is gitarist, songschrijver en producer die onder meer samenwerkt met Romain Doedens.

Speciaal voor hem gemaakt

‘Ik kreeg een paar jaar geleden al een berichtje van hem dat ik eens langs moest komen in zijn studio, maar dat kwam er niet van’, vertelt Luttjeboer over zijn samenwerking met Robert Jay. ‘Toen Vince werd geboren mailde hij me kort daarna een stuk muziek dat hij speciaal voor hem had gemaakt. Hij vond het een mooie naam. Ik heb er toen de tekst bij geschreven en samen hebben we er dit lied van gemaakt.’

Hoesfoto van Vince (Foto: Gerald Imming)

Niet van een leien dakje

In 'Vince' bezingt Luttjeboer zijn trots en blijdschap over de komst van zijn tweede kleinzoon. De zin ‘You already fought for your life’ oftewel ‘Je hebt al voor je leven moeten vechten’ verraadt dat de komst van het kereltje niet van een leien dakje ging. ‘Vooral op het laatst was het een moeizame zwangerschap. Hij had problemen doordat de navelstreng bekneld zat. Op een gegeven moment was hij heel stil, bewoog niet. Dat was echt niet leuk, die laatste weken.’ Inmiddels blaakt de zes maanden oude spruit van gezondheid, vertelt opa. ‘Mijn dochter ging laatst langs het consultatiebureau en zijn gewicht ligt ver boven het gemiddelde. Hij heeft een vechtersmentaliteit.’

Hij was een idool voor mij

'Vince' van Robert Jay en Alex Julius is opgenomen in De Fabriek van Dik Pomp in Veendam. Pomp is zelf op het lied te horen op drums en keyboards. De baspartij is van Rudy Englebert, een van Luttjeboers muzikale helden. ‘Hij speelde bij Vitesse, in The Wild Romance van Brood, met Thé Lau. Toen ik een jaar of 16 was, was hij een idool voor mij. Ik stond als beginnend muzikant vooraan bij het podium naar gasten zoals hij te kijken.’

Zaterdagmiddag is Vince van Robert Jay en Alex Julius voor het eerst te horen in Café Martini met Eric Bats en Maartje Ettema op Radio Noord.