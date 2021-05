Onderzoek moet helpen om 'zwart scenario' voor Het Hogeland te voorkomen

Bijna alle Groninger gemeenten dreigen er bekaaid vanaf te komen wanneer de herverdeling van het gemeentefonds doorgaat. In Het Hogeland hebben ze dat nu laten doorrekenen door onderzoeksbureau Significant Ape.

'Het is een zwart scenario dat we niet mogen laten uitkomen', zegt financiën wethouder Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen). Hij heeft al meerdere keren kenbaar gemaakt dat Het Hogeland er miljoenen op achteruit gaat met de nieuwe verdeling van het gemeentefonds. Het onderzoeksbureau heeft nu zijn vermoedens bevestigd. Het Hogeland wordt onevenredig getroffen.

Wethouder Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen) (Foto: Gemeente Het Hogeland)

Onacceptabel

Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van gemeenten. Het Hogeland krijgt jaarlijks 90 miljoen euro. Als de huidige verdeling van het Rijk doorgaat wordt dat verminderd met 5 miljoen euro. 'En dat zijn flinke klappen', zegt een Eltjo Dijkhuis. De wethouder is er niet gerust op. 'Het bureau komt tot de conclusie dat de herverdeling voor Het Hogeland tot beduidend minder inkomsten leidt dan onlangs door het ministerie is gepresenteerd.'

Nadelen

Bij de verdeling houdt het Rijk rekening met 60 verschillende factoren. Zo is het aantal inwoners belangrijk, maar ook het aantal woonruimten. Dat laatste is in het nadeel van Het Hogeland. Er zijn relatief veel ‘niet-woningen’ in de Eemshaven. Daarnaast krijgt de gemeente minder geld omdat er een grotere kern met een centrumfunctie ontbreekt.

Het onderzoeksbureau stelt verder dat er bij de berekening van het ministerie van Binnenlandse Zaken oude gegevens uit 2017 zijn gebruikt. Door de berekeningssystematiek zijn gegevens gebruikt die gebaseerd zijn op de vier voormalige gemeenten: Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Het Hogeland bestond toen nog niet. Hierdoor zou een groot nadeel voor Het Hogeland ontstaan.

Oproep om andere verdeling

Groninger gemeenten zijn al meerdere maanden aan het praten met Den Haag voor een betere verdeling van het gemeentefonds. Het Hogeland heeft het onderzoekrapport als 'stok achter de deur' ook opgestuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken.

'Met het onderzoek zetten we de lobby stevig kracht bij. Dat we er op achteruit gaan is onacceptabel. Een sluitende begroting zou alleen haalbaar zijn met buitensporige lokale belastingverhogingen. Dat kunnen en willen we de Hogelandsters niet aan doen. De voorstellen van het ministerie moeten van tafel', laat Dijkhuis weten.

Demissionair minister Kajsa Ollongren heeft al laten weten in juni met een aangepast voorstel te komen.



