Het coronavirus trekt zich terug, maar een grillige winter dreigt

Met de versoepelingen die vrijdagavond naar alle waarschijnlijkheid worden aangekondigd, ziet de zomer er een stuk aangenamer uit. Zeker in combinatie met het mooie weer. Arts-microbioloog Alex Friedrich van het UMCG verwacht een relatief rustige zomer, maar wijst op de mogelijke prijs: het oplaaien van het virus in de winter.

Het demissionaire kabinet kondigt vrijdagavond naar verluidt aan dat stap drie van het openingsplan dit weekend al begint. Dat betekent onder meer dat cafés en restaurants dertig gasten binnen mogen ontvangen. Ook musea, theaters en bioscopen mogen open.

Het is een risicovol, maar bewust genomen politiek besluit Arts-microbioloog Alex Friedrich van het UMCG

OMT is tegen het vervroegen van stap 3

Het Outbreak Management Team (OMT), waar Friedrich deel van uitmaakt, adviseert juist om de volgende stap niet te vervroegen. De adviseurs verwachten een stijging met enkele tienduizenden infecties en dus ook een stijging van het aantal ziekenhuisopnames als stap drie eerder wordt genomen.

Dat komt ook doordat de scholen binnenkort volledig opengaan. Het OMT verwacht dan meer COVID-patiënten in ziekenhuizen. Vanwege meer besmettingen bij jongeren die zelf meestal niet ernstig ziek worden, maar wel kwetsbaren kunnen besmetten.

Sommige docenten in het middelbaar onderwijs zijn bang een besmetting op te lopen vlak voor de eindstreep. Zij zien liever dat de scholen volledig heropenen na de zomervakantie. ‘Dan heeft iedereen de kans gehad om een prik te halen. Een veel logischer moment’, zei schooldirecteur Daisy Smit vorige week.

Terugdraaien versoepelingen blijft een optie

‘Ik snap dat wel’, zegt Friedrich. ‘Dat zijn vaak mensen in een leeftijd waar je ziek kunt worden. Dan moet je je toch afvragen waarom zij niet zijn gevaccineerd voordat je opent. Ik vind dat je hen hoort te beschermen.’

Maatregelen terugdraaien blijft een optie. ‘Het is een risicovol, maar bewust genomen politiek besluit’, oordeelt Friedrich. Maar met veel testen en de basismaatregelen is het hopen dat jongeren niet te veel ouderen besmetten. ‘Dat risico wordt natuurlijk groter en nu gaan we zien wat er gebeurt. Misschien valt het mee. Zo niet, dan moet je rekening houden met de mogelijkheid om versoepelingen terug te draaien.’

Reizen en nauw contact met mensen uit andere, verschillende landen is een basisrecept voor de verspreiding van een virus Arts-microbioloog Alex Friedrich van het UMCG

Zorgen over de zomervakantie

De arts-microbioloog en het hoofd medische microbiologie en infectiepreventie in het UMCG maakt zich meer zorgen over de zomervakantie. ‘Massale bewegingen in Europa, scholieren of studenten die eindexamenfeesten vieren in het buitenland, daar maak ik me zorgen om. Reizen en nauw contact met mensen uit andere, verschillende landen is een basisrecept voor de verspreiding van een virus.’

En dat gaan we ook in Nederland weer merken. ‘Tot augustus zullen we af en toe een uitbraak zien, meestal in zorginstellingen. Waarschijnlijk minder in het Noorden maar vooral in de grotere steden, nauw verweven met internationaal vliegverkeer.’

Voorbereiden op nieuwe varianten

Maar daar komt de winter op het zuidelijk halfrond bij, waardoor de pandemie daar oplaait, voorspelt Friedrich. ‘Dan ontstaan de varianten die kandidaat zijn voor de volgende winter hier. Die krijgen dan steeds meer voet aan de grond en verspreiden zich tijdens de zomer onder de radar. Het najaar wordt wel anders dan vorig jaar, omdat er wordt gevaccineerd, maar we moeten ons voorbereiden op die nieuwe varianten.’

We leren steeds meer over long-COVID met zijn langdurige en echt beperkende klachten Arts-microbioloog Alex Friedrich van het UMCG

Basismaatregelen en testen blijven belangrijk

Daarbij dreigt ook het risico dat het virus steeds beter tegen het vaccin kan. ‘Daarom is het een race tegen de klok. We moeten nu zo snel mogelijk prikken, basismaatregelen houden en blijven testen.’

Dus dat betekent dat we komende tijd nog steeds maatregelen hebben? ‘Inderdaad’, zegt Friedrich. ‘Dat is het meest realistische scenario.’ De pandemie is na de zomer niet voorbij, maar wordt wel minder heftig. ‘De golven worden steeds lager, maar blijven wel doorgaan tot halverwege volgend jaar. En we moeten echt besmettingen voorkomen, want we leren steeds meer over long-COVID met zijn langdurige en echt beperkende klachten. Dan is elke besmetting die je had kunnen voorkomen er een te veel.'

Drukte in de ziekenhuizen houdt aan

Hoewel de coronabesmettingen dalen en ook het aantal ziekenhuisopnames afneemt, betekent dat niet dat het straks weer als vanouds is. Veel patiënten hebben een uitgestelde operatie; die moeten allemaal worden ingehaald. Intensive care-specialisten verwachten dan ook een aanhoudende drukte op hun afdelingen.

Je moet vroeg, hard en regionaal ingrijpen Arts-microbioloog Alex Friedrich van het UMCG

Pleidooi voor regionale maatregelen

Ook met het oog op de golven besmettingen die blijven komen, de bijbehorende ziekenhuisopnames en weer strengere maatregelen om dat te voorkomen, herhaalt Friedrich het pleidooi dat hij aan het begin van de virusuitbraak ook al hield. ‘Het duurt een hele tijd voordat het virus landelijk zo sterk is toegenomen, dat je altijd te laat bent als je landelijke maatregelen neemt. Daarom moet je vroeg regionaal, hard ingrijpen. Lokale maatregelen, of bijvoorbeeld een regio massaal vaccineren met nieuwe vaccins als daar een opleving is van een variant.’

Of dat ook lukt? ‘Ik hoop het. Wij doen als ziekenhuizen in het Noorden in elk geval ons best om uitbraken te vinden en in te dammen. Maar landelijk is het systeem niet zo ingericht om regionale maatregelen te nemen. De politiek denkt ook niet zo. Het zit blijkbaar niet in het Nederlandse systeem om regionale maatregelen te nemen.’

Toch ziet Friedrich dat als enige optie om een overbelasting van de zorg te voorkomen zonder zware landelijke maatregelen. ‘Nieuwe varianten van het virus trekken zich niets aan van onze organisatiestructuur en bureaucratie. Je moet zo flexibel zijn en je telkens afvragen: wat doen wij om het virus altijd een stap voor te zijn?’

