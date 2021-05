'Ga op zoek naar het gevoel dat je wilt uitstralen'

Hoe presenteer je jezelf en je bedrijf op een goede manier? Dat houdt meer in dan even handig een website in elkaar zetten en ergens een advertentie plaatsen, zegt marketing-specialist en NoordZaken-expert Karel Jan Alsem.

Onlangs mocht ik namens de Werkplaats Online Ondernemen een webinar houden over positionering en profilering. Het is zinvol daarover na te denken omdat veel ondernemers zich afvragen hoe ze online ondernemen goed kunnen combineren met positionering. Oftewel hoe zet je jezelf online in de markt?

Menig ondernemer lijkt ervan uit te gaan dat online ondernemen neerkomt op het hebben van een goede website. Zaken als merken en positionering zijn vooral bedoeld voor grote bedrijven zoals Coca Cola, denken ze.

De Werkplaats Online Ondernemen is overigens een initiatief van de Hanzehogeschool, de RUG en het Noorderpoort en de bijeenkomst was mede georganiseerd door de Groninger City Club.

Misverstanden

Het eerste misverstand is dat online ondernemen stopt bij het hebben van een goede website. Allereerst is een website slechts één van de communicatiekanalen. Maar er zijn er meer. Online zijn er de sociale media en online advertising en denk bij offline aan folders, huis-aan-huisbladen of bijvoorbeeld buitenreclame.

Ten tweede gaat online ondernemen niet alleen over communicatie maar ook over je leveringskanalen, je prijs, kortingen en je product of service zelf. Online kun je ook je banden met de doelgroep versterken. Zo kun je voor innovatie mensen vragen mee te denken, wat met een duur woord crowdsourcing wordt genoemd.

Welk gevoel?

Alle voorgaande zaken zoals de bekende vier P’s: product, prijs, plaats en promotie of communicatie, hangen af van je positionering, van je identiteit. Wil je de nadruk leggen op je service, je topkwaliteit of juist op gemak of lage prijs? En ook: wat voor gevoel wil je uitstralen: informeel, stoer, deftig, ingetogen, grappig? Vergeet dus vooral de emotie niet: die is ook minder makkelijk te kopiëren door anderen.

Kies en hou vol

Voor alles geldt: kies. Positioneren is de kunst en de durf van het weglaten. Te lange verhalen blijven niet hangen. Een korte boodschap wel. En hou vol. Er zijn grote bedrijven die daar heel goed in zijn, denk aan Volvo, Coolblue en Ikea.

In alles wat ze doen stralen ze eenzelfde gevoel uit. Herkenbaar. Maar er worden ook veel fouten gemaakt. Weet u het verschil tussen alle banken of verzekeraars?

Merk

Voor MKB-ers en kleine zelfstandigen is positionering misschien zelfs nog wel gemakkelijker dan voor grote bedrijven. Want mensen associëren je product of je werk met jou als persoon. Jij bent als ondernemer dus zelf de positionering, je bent zelf het merk.

Dan komt het er dus wel op aan je eigen positionering goed te benoemen. Vind je dat lastig? Vraag dan anderen jouw ‘karakter’ en wijze van ondernemen te beschrijven. En laat die omschrijvingen, typeringen en ideeën terugkomen in al je uitingen. Offline en online.

Dr. Karel Jan Alsem is Lector Marketing aan de Hanzehogeschool Groningen en directeur van Hanze onderzoeksinstituut Marklinq. Hij is ook docent Marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen en consultant in branding en zorgmarketing.