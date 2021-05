Kunstenaars leggen gevolgen corona vast in kunst

Geen inspiratie, een tunnelvisie of juist interesse krijgen in huis-, tuin- en keukenartikelen. Het kan allemaal, zo ontdekten de kunstenaars en dat is terug te zien in de expositie die vanaf zondag te zien is. Er hangen niet alleen Groningse kunstwerken, maar werken komen uit het hele land. 'Er zijn zelfs een aantal internationale creaties.'

Lichtschakelaar

Zo werd Marieke Opgelder geïnspireerd door alledaagse dingen in huis. 'Ik ben heel veel wezen klussen in huis en ontdekte toen dat de schakelaar van licht heel goed is te gebruiken als lijst voor een borduurwerk.'

Maar voor lang niet iedereen kwam de inspiratie zomaar aanwaaien. De Zuid-Koreanse Ottokaji Iroke woont sinds 2018 in Groningen. Hij had zijn leven in het buitenland voorgesteld als een periode met veel gezelligheid. Maar toen in 2020 de eerste lockdown kwam, zat hij helemaal in de put. Stoppen met het maken van kunstwerken deed hij niet. Zijn schilderij hangt in het Galerie Noord. Toch is zijn werk allesbehalve grauw en grijs. Een witte vlakte maakt plaats voor blauwe strepen en een roze gedeelte. Het is het weer, legt Iroke uit. 'Het coronavirus is voor mij als het weer: niet voorspelbaar. Het kan mistig zijn en ineens zie je een zonnestraal.'

Tunnel

Tijdens het begin van het coronavirus schilderde Jildau Nijboer een cirkelvormig kunstwerk. 'Ik zat in mijn atelier en iedereen moest thuisblijven. Dat was een heel gekke situatie. Ik begon te schilderen en er ontstond een soort van tunnelvorming. Het was een tunnel vol werelden, fragmenten, abstractie en ongrijpbaarheid. Eigenlijk zoals het kijken naar de toekomst was.' Nijboer werkte volledig als kunstenaar, maar besloot een gespecialiseerde kunstopleiding op te pakken. Een beslissing die niets met het coronavirus te maken had, maar wel iets waardoor ze weer kon kijken naar de toekomst.

De expositie is tot 20 juni te zien in Galerie Noord. Degene die door de jury wordt uitgeroepen als maker van het beste coronakunstwerk krijgt een solo expositie.