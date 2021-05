Op vakantie naar het buitenland? 'Die onzekerheid is toch hopeloos?'

Toch loopt het bij veel reisbureaus storm na de laatste versoepelingen in het coronabeleid. Sinds half mei is het weer mogelijk om naar een aantal 'gele' landen te reizen, zoals de Canarische eilanden, de Balearen (waaronder Ibiza en Mallorca), Portugal en de Antillen.

Onzekerheid over reisadviezen

Dat dit veranderlijk is, bleek donderdagavond wel. Het ministerie van Buitenlandse Zaken paste het reisadvies voor een aantal Griekse eilanden, zoals Rhodos en Kos, aan. Vanaf zondag geldt hier weer code oranje in plaats van geel.

'Ik had vanmorgen een gedupeerd stel aan de balie staan. Zij zouden dit weekend op vakantie gaan naar Kos. Ze hadden al een PCR-test gedaan, maar kwamen nu een nieuwe bestemming uitzoeken. Want we sturen mensen natuurlijk niet naar oranje gebied', vertelt eigenaar Gerda Klooster van Klooster Reizen, een van de grootste reisbureaus van het Noorden.

'Die onzekerheid is toch hopeloos? Niet leuk voor klanten en slecht voor de reisbranche. Dat je een PCR-test of sneltest moet ondergaan voordat je op vakantie kunt, vinden mensen nog wel acceptabel. Maar je wilt niet na een vakantie opeens in quarantaine moeten als je daar niet op hebt gerekend. Als een land open gaat, moet het ook open blijven en niet na twee weken weer dicht gaan', vindt Klooster.

Vaccinatiepaspoort

Ze hoopt bovendien dat de aangekondigde 'groene reispas' er snel komt. Met dat bewijs kunnen reizigers straks aantonen dat ze gevaccineerd of negatief getest zijn, of al corona hebben gehad. Het moet het reizen in Europa een stuk makkelijker maken.

Maar Klooster is sceptisch of dit vaccinatiepaspoort er op tijd - dus voor de zomervakanties ingaan - is. 'En ook hoe het geregeld gaat worden. Gisteren zei minister De Jonge nog dat je waarschijnlijk toch twee prikken nodig hebt voordat je kunt reizen. Terwijl eerst één vaccinatie al voldoende was. Die wispelturigheid is toch verschrikkelijk? Het is belangrijk dat het bewijs er op tijd gaat komen, het geeft een grote categorie reizigers meer vrijheid.'

'Iedereen is reislustig'

De reisadviseur verwacht wel dat we, als het straks weer kan, massaal de koffers zullen pakken. 'Als ik kijk naar de drukte bij ons de afgelopen weken, dan heeft iedereen er weer zin in. Iedereen is reislustig na een jaar niet naar het buitenland te zijn geweest', stelt Klooster.

'Opnieuw op vakantie in eigen land? Straks heb je alleen maar regen, daar moet je toch niet aan denken? Bovendien betaal je nu de hoofdprijs, door de hoge vraag en het geringe aanbod. Nee, mensen willen weer naar het buitenland.'