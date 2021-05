Zestien oversteekplaatsen in Het Hogeland veiliger gemaakt

Oversteekplaatsen op een de provinciale weg worden niet altijd als veilig en overzichtelijk ervaren. Omdat het drukke wegen zijn waar auto's rijden met een relatief hoge snelheid, is het niet altijd eenvoudig om de weg in één keer over te steken. De provincie heeft daarom middengeleiders geplaatst of een kleuraccent aangebracht op het midden van de weg. Deze maatregelen moeten er voor zorgen dat fietsers en wandelaars in etappes kunnen oversteken. Dat zorgt voor meer overzicht.

[Infobox:Waar zijn de nieuwe oversteekplaatsen?

10 nieuwe oversteken tussen Groningen en Lauwersoog (N361)

5 nieuwe oversteken tussen Ranum en Spijk (N363)

1 nieuwe middengeleider tussen Bedum en Ten Boer (N993)

De aanpak van de oversteekplaatsen is gecombineerd met groot onderhoud of het herinrichten van de provinciale weg en dorpskern. Dat is voordeliger en zorgt niet voor onnodige stremmingen. Zo is dat gegaan op de N361 tussen Groningen en Lauwersoog en op de N363 tussen Ranum en Spijk.

Toekomst

De provincie wil de komende drie jaar nog vijftien fietsoversteken in Groningen veiliger maken. Welke dat worden, beslist ze later dit jaar.

