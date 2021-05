Wielermeerdaagse twee maanden later op de kalender

De Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier wordt dit jaar aan het eind van de zomervakantie georganiseerd. Dat is twee maanden later dan in voorgaande jaren.

Het bestuur verwacht dat het, kijkend naar de dan geldende coronamaatregelen, later in het jaar eenvoudiger wordt om voor de deelnemers en publiek een aantrekkelijk en veilig evenement te organiseren.

De eerste etappe is op 30 augustus in Nieuw-Roden. Daarna zijn er criteriums in Peize en Leek. De traditionele afsluiting is in De Wilp. Per avond is er één wedstrijd waarin eliterenners, beloften en amateurs in actie komen.

