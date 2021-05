Vanaf zondag geen test meer nodig voor bezoek aan Duitsland

Dat heeft het Robert Koch Instituut - het Duitse RIVM - vrijdag bekendgemaakt.

Ons land is nu 'gewoon risicogebied'

Nederland wordt nu, net als de meeste Europese landen, als gewoon risicogebied beschouwd. Ons land had vanaf 6 april in Duitse ogen de status van hoog risico. Dit hield in dat Nederlanders bij het passeren van de grens de uitslag van een sneltest op zak moesten hebben. Die mocht niet ouder zijn dan 72 uur.

In de praktijk betekende dit dat grenswerkers zich twee keer per week moesten laten testen bij speciaal opgezette testcentra in Nederland. Dat is vanaf zondag niet meer nodig.

'Verdienste van vaccinatieprogramma'

Directeur Karel Groen van de Eems Dollard Regio (EDR) is blij met de versoepeling. 'Dat is goed nieuws. Ik zie het als een verdienste van het vaccinatieprogramma, dat nu echt op stoom is gekomen. Daardoor zijn er veel minder ziekenhuisopnames.'

Volgens Groen zorgde de verplichte test ervoor dat mensen wel twee keer nadachten over een bezoek aan Duitsland. ‘Het had gevolgen voor iedereen die over de grens gaat. Van familiebezoek tot mensen die een baan hebben in Duitsland. Het zorgde ervoor dat er veel getest werd, maar gelukkig werd die mogelijkheid ook veel aangeboden.’

Een test is nog wel verplicht wanneer je langer dan 48 uur in Duitsland verblijft.

