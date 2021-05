Grondwaterpeil in Oost-Groningen na kletsnatte maand boven het gemiddelde

‘Na drie droge zomers duurt het een poos voordat het weer op niveau is. Daar heb je zo’n nat voorjaar voor nodig’, zegt Bartelds. ‘Gelukkig kunnen wij voor ons Groningse gebied het water goed aanvoeren vanuit het IJsselmeer. Daar is het binnen een bepaalde bandbreedte redelijk stabiel. In Drenthe ligt dat moeilijker en zakte het peil ver weg.’

De hydroloog zorgt ervoor dat in elk seizoen het juiste waterpeil op de meters staat. In de winter voert Bartelds overtollig water weg via gemalen en sluizen, in de zomer moet het juist zo lang mogelijk worden vastgehouden.

IJsselmeer als reservoir

Wordt het toch te droog? Dan dient het IJsselmeer als groot reservoir voor Hunze en Aa’s. ‘Maar wij zijn niet het enige gebied dat daar water vandaan haalt’, benadrukt Bartelds. ‘Friesland, Noord-Holland en de Flevopolder: allemaal hebben ze het IJsselmeer nodig in droge periodes.’

Landelijk en regionaal worden daarom maatregelen getroffen. Het peil op het IJsselmeer wordt in het voorjaar verhoogd, om zo een groter buffer te creëren. In de regio worden ook aanpassingen gedaan.

‘In de jaren zestig zijn beekjes rechtgetrokken om het water zo snel mogelijk weg te voeren’, zegt Bartelds. ‘We brengen ze nu weer terug in hun oude loop, dus met bochten. Zo houden we het water langer vast’, aldus Bartelds.

Akkerbouwer Hendrik Luth uit Wedde heeft op zijn erf een kuil gegraven. Daar moet komende herfst een laad- en losplaats komen, maar tot die tijd kan de boer in het gat uitstekend zien hoe het ervoor staat met het grondwaterpeil.

Twintig centimeter hoger

‘Het water ligt twintig centimeter hoger dan een maand geleden, omdat we best een heel natte periode hadden’, zegt Luth, die aardappelen, bieten, graan en veldbonen teelt. Voor die gewassen is het grondwater belangrijk.

Bekijk hier hoe boer Hendrik Luth kan zien hoe hoog het grondwaterpeil bij zijn land is.

‘Planten gebruiken in eerste instantie het water wat van boven komt, maar ook dat van beneden: grondwater dus.’ Normaal gesproken ziet Luth aan de sloten hoe het ervoor staat. Stromen ze vol? Dan is dat een teken van een hoog grondwaterpeil.

Zorgen om het grillige weer maakt de akkerbouwer zich niet. ‘Het ene gewas kan er beter tegen dan het andere. De ene keer is het nat, de andere keer is het droog. Dit is meer het weer van Nederland dan wat we de afgelopen jaren hadden.’

Lees ook:

- Bieten en pootaardappelen lopen maand achter door kou en regen

- Zorgen over baggerdepot bij Doezum: ‘Je kunt landschap maar één keer verpesten’