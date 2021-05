Cafés en restaurants open: 'Een mooie eerste stap'

'Het is van groot belang dat we weer open kunnen binnen', stelt uitbater Erwin Hooites van Stad&Lande in Delfzijl. 'Ons terras loopt prima, maar je bent toch afhankelijk van de weergoden. En dat was de afgelopen weken niet top. Een omzet van 2 euro 20 schiet niet op', vertelt hij.

'Besef van de regels is er wel'

Het maximum aantal bezoekers van vijftig, redt Hooites niet. 'Ik kan 26 mensen kwijt hierbinnen. Dan zet ik iedereen twee aan twee neer.'

Bang dat mensen na enkele alcoholische versnaperingen iets minder goed afstand houden, is Hooites niet. 'Het besef van de regels is er wel bij mensen, ook na drie biertjes.'

Verbaasd over 'direct weer vijftig man binnen'

Restauranthouder Joop Poelman van de Dorpskamer in Leek keek met lichte verbazing naar de persconferentie. 'Direct weer 50 man tegelijk binnen, dat had ik niet verwacht. Maar dat is alleen maar goed nieuws natuurlijk.'

Ook de optie om met testen of een vaccinatiebewijs aan de deur te werken, ziet Poelman op termijn wel zitten. 'We zullen eerst wel met shifts gaan werken, maar als klanten er geen bezwaar tegen hebben, dan zie ik ook wel voor me dat we met toegangstesten gaan werken.'

Ook de oproep van Rutte aan het horecapersoneel om twee keer per week een zelftest te doen, neemt Poelman ter harte. 'Dat gaan we gewoon doen. Je moet er uiteindelijk samen doorheen komen.'

Geen grote schermen voor EK

De horecaman heeft lang moeten wachten op heropening. 'Ik word pas echt blij als alles weer normaal is, maar dit is een mooie eerste stap. Dus daar moeten we nu gewoon ook maar blij mee zijn.'

De persconferentie kende voor Poelman nog wel een domper. Grote schermen voor de EK-voetbalwedstrijden zijn verboden. 'Erg jammer, want we hadden grote plannen.'

Lees ook:

- Einde lockdown: weer samen sporten en binnen uit eten

- Vanaf zondag geen test meer nodig voor bezoek aan Duitsland

- Enquête: Kijk jij uit naar de 'heropening' van de samenleving?