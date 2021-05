‘Ik denk dat iedereen van deze versoepelingen opbloeit’

De lockdown mag dan straks achter ons liggen, de psychische problemen zullen er niet minder om zijn. ‘Afgelopen winter was voor iedereen zwaar. Er is veel vraag naar psychische hulp’, zegt gedragswetenschapper Esther Metting van de Rijksuniversiteit Groningen.

Metting zag vrijdagavond hoe demissionair premier Rutte de ene versoepeling na de andere aankondigde. Tegelijkertijd blijven de basismaatregelen gelden.

'Meer thuisbezoek maakt leven aangenamer'

Nu Nederlanders straks niet meer officieel in een lockdown zitten, is het de vraag wat dat met het draagvlak voor de nog geldende regels doet. ‘Uit verschillende onderzoeken blijkt dat dat best hoog is’, zegt Metting.

‘Alleen de steun voor bezoek thuis ging flink naar beneden; mensen vinden één of twee personen ontvangen lastig. Dat heeft een enorme impact op je welzijn. Het is dus mooi dat we straks weer met vier personen samen mogen komen, binnen en buiten. Dat maakt het leven een stuk aangenamer.’

Met name jongeren hadden het de afgelopen periode heel zwaar Esther Metting - Gedragswetenschapper en epidemioloog

Dat is geen overbodige luxe, want mentaal merkt een deel van de Nederlanders de gevolgen van de lockdown nog goed. Metting: ‘Uit maandelijks onderzoek van Lifelines blijkt dat met name jongeren het de afgelopen periode heel zwaar hadden. Studenten konden niet naar colleges en moesten alles thuis volgen, in hun kleine studentenkamer. Dat heeft nogal wat gevolgen.’

Maar ook voor de rest van de Nederlanders komen de versoepelingen als een verademing, verwacht ze. ‘Ik denk dat iedereen hier wel van opbloeit.’

Coronacheck-app speelt belangrijke rol deze zomer

Metting is als epidemioloog en gedragswetenschapper ook betrokken bij het onderzoek naar de Coronacheck-app. Daarmee kunnen mensen toegang krijgen tot evenementen of reizen naar het buitenland ondernemen. Rutte stelde grotere evenementen in het vooruitzicht, dankzij die app. ‘Dat gaat komende zomer een grote rol spelen’, verwacht Metting. ‘Het is de enige manier waarop je enigszins veilig dit soort evenementen kunt organiseren.’

Metting zag hoe Rutte tijdens de persconferentie het belang van een gezamenlijke aanpak benadrukte. Daar is ze het mee eens.

‘We worden heel enthousiast van versoepelingen, maar dat betekent ook meer contacten en kans op een besmetting. Een risico, want versoepelingen kunnen teruggedraaid worden. En daar zit niemand op te wachten.’

