SP stelt vragen over lozing vervuild water door gaswinning bij Schiermonnikoog

Als in de toekomst gas wordt gewonnen bij Schiermonnikoog, dan worden dagelijks duizenden liters afvalwater op zee gedumpt. Het water, met daarin schadelijke stoffen als benzeen, kwik en zink, komt naar boven bij de gaswinning. Volgens de wet is dat toegestaan.

De boorlocatie is twintig kilometer ten noorden van Schiermonnikoog, vlak bij een project om oesterbanken te herstellen. Het Kamerlid wil weten wat de gevolgen van de afvalwaterlozingen zijn voor de natuur.

Regels in Duitsland strenger

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Mijnraad hebben de boorplannen beoordeeld en vinden de lozingen fors, meldde het Dagblad van het Noorden eerder. Ze wijzen erop dat de regels vlak over de grens in Duitsland strenger zijn. Beckerman wil weten of het ministerie de regels voor het lozen van afvalwater hier ook strenger wil maken.

Zo zou een oplossing zou kunnen zijn dat er een koolstoffilter wordt geplaatst, om de ergste vervuiling uit het afvalwater te halen. Zo'n filter is wettelijk niet verplicht. Beckerman wil dat het ministerie ervoor zorgt dat die filters geplaatst worden.

Eerder onderzoek naar alternatief

Op den duur moet het afvalwater teruggepompt worden in de bodem. Dat kan pas als er een gasput leeg is. Het is onduidelijk wanneer dat zover is. Het ministerie wil daarom over drie jaar onderzoek naar een geschikte ondergrondse locatie voor dit afvalwater. Volgens de SP is dat veel te laat en moet het eerder worden onderzocht.

Lees ook:

- Schiermonnikoog maakt opnieuw bezwaar tegen gaswinning

- Gemeente Schiermonnikoog houdt vast aan bezwaren tegen geplande gasboring

- Stille tocht op Schiermonnikoog gepland: 'We worden omsingeld door boortorens'