Column: Virtuele werkelijkheid

Er staan weer files op de wegen, de terrassen lopen vol, (tegelijkertijd! hoe kan dat?), de hardwerkende Nederlanders worden in hoog tempo ingespoten met de nanochip van Bill Gates en bedrijven krijgen nog een laatste shotje overheidssteun. Kortom, de BV Nederland staat in de startblokken, nou het personeel nog.

Volgens het CBS staan er in Nederland zo’n 1,1 miljoen mensen te trappelen om aan de slag te gaan, en vooral in Groningen is dit zogeheten onbenutte arbeidspotentieel hoog: 12,8 procent. Nou ja, misschien valt het met dat trappelen wel mee, want slechts een derde daarvan staat geregistreerd als werkloos. De rest hoeft blijkbaar niet zo nodig. Dat verklaart misschien die gelijktijdigheid van volle terrassen en volle wegen.

Normaal gesproken worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht middels duf grasduinen in de spreekwoordelijke kaartenbakken en stimulerende gesprekken met ‘cliënten’ in deprimerende witte kantoortjes van de uitkeringsinstanties, maar daar brengen de gemeente Groningen en het UWV verandering in. Ze komen op de proppen met gezellige foefjes als de VR-(=virtual reality)bril.

De gedachte is blijkbaar dat je een werkloze alleen kunt sensibiliseren voor de bouw of de horeca als hij dat werkterrein vóór zich ziet. (We hebben het hier dus over ‘cliënten’ die noch in de file voor de Ring Zuid, noch op een terras zitten, dat kan dus ook nog). Wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Dus zouden werkzoekenden pas volmondig ‘ja’ zeggen tegen een loopbaan in de keuken als ze weten hoe een pan en een fornuis eruitzien. Vandaar dat ze, uniek in Nederland, op een ‘Talentperron’ die VR-bril opgezet krijgen om hun toekomstige werk te ‘ervaren’. We leven immers in een huiveringwekkende ‘belevingseconomie’.

Blijkbaar is het niet meer voldoende om jezelf dat werk gewoon voor te stellen: lekker klussen in huizen, hors d‘oeuvres uitserveren, de telefoon aannemen of lichamen opbaren. De vertrouwde collega’s, de stomme chef, de overuren, de anekdotes, vroeg opstaan, moe maar voldaan thuiskomen en dán naar een terras. Dat vereist een uitstervende faculteit die ‘fantasie’ genoemd wordt en die niet wordt ondersteund door elektronisch opgewekte lichtbeelden. Een beetje bladeren in een prikkelend tijdschrift valt er nog net onder, maar er moet wel wat te raden overblijven. Fantasie is eigenlijk een virtuele VR-bril. Zet u die in gedachten eens op, dan kunt u bijvoorbeeld kijken naar een nette betrekking op kantoor.

Door de VR-bril ziet u dan een wit groot gebouw. U komt binnen via een glazen schuifdeur. De portier is een invalide. Dat bewijst dat een grote afstand tot de arbeidsmarkt overbrugbaar is. Omdat de chef nog in een pingpongsessie zit met een klankbordgroep onder leiding van een bedrijfsgoeroe, mogen we zelf onze nieuwe werkomgeving verkennen. Tussen deze muren, met gezellige witte kantoortjes vol vrolijke archiefkasten met kaartenbakken, mogen we onze mooiste jaren doorbrengen. Maar als we de VR-bril afzetten, blijken we ons ook écht in het kantoor van het UWV te bevinden. Want hoe leuk virtuele realiteit ook moge zijn, tenslotte moeten we het doen met de kale werkelijkheid. En een beetje fantasie om haar te verfraaien.