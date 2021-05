Column: Kleine jongen

Ik knipper met mijn ogen en knijp ze dan tot kleine spleetjes. Mijn ogen weten niet wat ze meemaken. Maar het is er echt: zonlicht. Achter de voorruit van de Witte Reus koester ik me in de warmte van zon. Het voelt als een alles helend zalfje.

Ik was de parkeergarage onder de sportschool in gereden onder een grijze deken van schapenwolkjes. En nu, anderhalf uur later, rijd ik de zon tegemoet. Ik zie letterlijk en figuurlijk het licht.

Ik wentel koesterend mijn gezicht nogmaals in de voorjaarszon. In mijn borstkas komt een nies opzetten. 'Hatsjoe!!!', klinkt het veel te hard. Automatisch nies ik in mijn elleboog. Dat had ik nog ver voor corona geleerd van een vriendin uit een vorig leven.

Ik niesde altijd en flink hard ook in mijn handen. Het wichtje werd dan chagrijnig boos en zei: ‘Dat hoort in je elleboog. Dat weet je toch wel!?’ Ik wist het niet en bleef gewoon handenniezer, maar telkens als ik dat deed kreeg ik zo hard op mijn falie dat ik zonder dat ik het in de gaten had tot een elleboogniezer ben geworden.

Dat komt in tijden van corona goed uit. want het is een van de basisregels: Niezen in je elleboog. Maar met stijgende verbazing hoorde ik van de week op Radio 1 dat niezen in je elleboog juist helemaal verkeerd is.

‘Dat zit zo’, zei het mannetje van de radio: 'Als je in elleboog niest, dan weerkaatsen de piepkleine druppeltjes van je arm en vliegen omhoog. Daardoor is de kans op verspreiding van het coronavirus extra groot.' Nu - zo zeggen ze - moet je naar beneden proesten. Het liefst in een zakdoek en als je die niet hebt in je T-shirt of trui.

Nou lekker dan, die dikke klodders in mijn trui. Want ik heb - wie nog wel? - geen ‘buutsdouk in de buuts’. Ik moet denken aan mijn vader. Die had altijd een een zakdoek in de zak. Altijd in de rechterbroekzak. Mijn moeder legde elke morgen een schone gestreken voor hem klaar. Mijn vader kon ook prachtig niezen. Een zachte 'hatsjie!' in een kommetje van zijn handen. Bij drie keer achter elkaar niezen zei hij steevast: ‘Er komt mooi weer aan.’

Meteen na de nies pakte hij zijn zakdoek en poetste ‘lopies’ zijn neus en zijn handen. Deze week was zijn verjaardag. 86 zou hij geworden zijn. Rond zijn foto had mijn moeder ter ere van zijn geboortedag een zee van bloemen verzameld. Drie jaar is het alweer geleden. De tijd vliegt.

Zijn dood draag ik mee tot aan mijn dood. Het verdriet is best dragelijk. Heel soms komen emoties in een vlaag aan de oppervlakte. Zo keek ik met Grietje naar de documentaire Kleine Jongen over André Hazes. Ik schoot vol bij de scène van de uitvaart van Neerlands grootste volkszanger.

In een bomvolle Arena onder toeziend oog van onder meer Johan Cruijff houdt kleine Dré - tien jaar oud en nog een echte kleine jongen - een speech. Daarin vertelt hij dat hij een paar weken daarvoor nog met zijn vader in hetzelfde stadion zat te kijken naar Ajax.

Ook ik ging als kleine jongen met mijn vader naar Ajax. Op 11 november 1979, exact twaalf jaar nadat mijn vader en moeder mij ophaalden uit het weeshuis in de Stad, zat ik naast mijn vader op een kussentje op een lange houten bank van stadion De Meer.

Ik zag in de wedstrijd van de Amsterdammers tegen PSV voetbalhelden als Jan van Beveren, Willy van der Kuijlen, Ruud Krol, Frank Arnesen, Tscheu la Ling maar vooral Simon Tahamata schitteren. Mijn vader gaf me telkens klappen op mijn schouder van enthousiasme als de kleine Molukker zijn tegenstander op de achterlijn dolde. En we juichten samen met de handen in de lucht als de kleine Simon scoorde met een subtiel lobje over Lange Jan.

Bij dat beeld en het horen van de snik in de stem van de kleine Dré op de televisie word ik overmand door emoties. Ik kan de tranen niet stoppen en laat ze maar de vrije loop.

Mijn gemijmer eindigt met het knipperen van de koplampen van een gele vrachtwagen met een afbeelding van autobanden op de zijkant van de aanhanger aan de andere kant van de vangrail van de A7.

Ik heb een heel kort schrikmoment. Heel even denk ik dat het geknipper aan mij is gericht. Meteen weet ik ook dat het niet zo is. Dat het een vrachtwagenchauffeur is die knippert naar zijn collega-trucker op mijn weghelft. En ja. In mijn achteruitkijkspiegel zie ik dat achter mij een vrachtwagen van Van Doorne’s Aanhangwagenfabriek rijdt. De chauffeur knippert enthousiast terug.

Als hele kleine rooie zag ik mij ook achter het stuur van een tientonner zitten, als een koning van de snelweg. De trucker in mij is het niet geworden, maar achter een stuur zitten, vind ik nog altijd een van de fijnste dingen die er bestaan

Dat heb ik denk ik van mijn biologische vader. Die was chauffeur van van alles; taxi, bus, vrachtwagen. Hij stuurde alles. Maar zonder mij. Hij wilde niks met mij en met mijn broer te maken hebben. Zo gaat dat soms in het leven.

Ik ben er geen chauffeur van geworden. Wel een verhalenverteller. Dat heb ik ook van hem. In die spaarzame keren dat ik hem heb ontmoet, schudde hij het ene fantastische verhaal na het andere uit zijn mouw.

Bij Dikke Linde, stuur ik de snelweg af om te tanken. De diesel loopt gestaag in de tank als naast mij een vrachtwagen stopt. Het is de DAF, die eerder achter mij knipperde met zijn lampen.

Met gepuf en gesis komt de truck tot stilstand. De chauffeur, een kleine stevige gedrongen man met gespierde armen vol tatoeages doet de deur open. Hij praat tegen iemand die in de cabine zit. ‘Kom, we gaan even een lekker broodje eten’, roept de trucker opgewekt.

Aan de andere kant van de vrachtwagencabine gaat de deur open. Twee tellen later komt er een kleine blonde jongen met T-shirt van Super Mario om de voorkant van de vrachtwagen gelopen. ‘Mag ik er ook wel een Fristi bij pap?’, vraagt-ie de hand van zijn vader pakkend.

‘Tuurlijk jongen’, zegt de chauffeur en legt een arm om de schouder van zijn zoon. Samen verdwijnen ze door de schuifdeuren van het benzinestation.

Erik Hulsegge