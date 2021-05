Met beetje geluk eind augustus kermis op de Grote Markt

‘Ik ben heel lang boos en zenuwachtig geweest over de situatie, maar heb besloten mij nu maar bij dat stappenplan neer te leggen. En dan sta ik rond 22 augustus weer met mijn kermis op de Grote Markt!’

30 juni

Stapje voor stapje gaat Nederland ‘steeds verder open’. Zo mogen vanaf komende zaterdag sauna’s open en mag bijvoorbeeld weer binnen in restaurants gegeten en gedronken worden. Evenementen organiseren is nog niet toegestaan. Dat mag volgens het openingsplan van het demissionair kabinet weer vanaf 30 juni.

‘Eindelijk weer’, klinkt het vanuit de mond van Speelman. ‘Ik wil het liefst zo snel mogelijk weer open. Weet je, ik sta er heel nuchter in. Boos zijn heeft geen zin meer. Al blijft het wrang om de drukte in de Herestraat en op de Vismarkt in Stad te zien. Zo druk zal het op de kermis niet zijn.’

Volgens de planning staat Speelman met zijn kermis in juli met zijn kermis in Laren, daarna reist het spektakel door naar Friesland. ‘En dan sta ik rond 18 augustus voor het eerst in Groningen, namelijk in Eenrum! En een paar dagen later dus op de Grote Markt. Daar kijk ik toch wel echt naar uit.’

Vergunning spannend

Dan staat er nog wel wat te gebeuren. Speelman is natuurlijk afhankelijk van het stappenplan, maar ook van iets dat minstens net zo belangrijk is: vergunningen. ‘Dat is nog wel een dingetje’, vertelt hij.

‘Sommige gemeenten behandelen een vergunning voor zo’n tachtig procent. Dan hoef je op het eind alleen nog maar even de puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ te zetten. Maar er zijn ook gemeenten die de aanvraag pas in behandeling nemen zodra alle maatregelen waar wij ons aan moeten houden bekend zijn. Maar dat wordt waarschijnlijk pas een week van tevoren bekend. Dat zal nog even spannend zijn.’

Al met al hoopt hij alsnog op een mooi seizoen. ‘Volgens mij kan iedereen wel weer wat vrolijkheid gebruiken. Dus laten we hopen dat alles vanaf 30 juni weer mag en dat mensen zoveel zin hebben in de kermis dat ik een super seizoen draai.’

