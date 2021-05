Zeldzame boomkikkers steken de kop op in Groningen

Ergens in het rietland bij Harkstede is de boomkikker gevonden (Foto: Thijs Glastra)

Hij was eigenlijk op zoek naar vogels, maar stuitte op twee zeldzame kikkers. Thijs Glastra weet het zeker: in de provincie Groningen leven in elk geval twee boomkikkers.

Vrijdagnacht ging de natuurliefhebber op pad om vogels op te zoeken in de buurt van Harkstede. ‘Toen hoorde ik opeens die kikkers. Ik had dat geluid hier niet eerder gehoord. Later besefte ik pas hoe bijzonder dit is.’

Boomkikkers

Glastra is fervent vogelaar. Vrijdagnacht startte hij met zijn zoektocht naar twee speciale soorten: de krekelzanger en Noordse nachtegaal. ‘Het is vooral in deze tijd interessant om op pad te gaan om die vogels waar te nemen.’

De zoektocht naar de twee soorten vogels leverde niks op, maar toen was daar ineens het gekwaak. ‘Ik besloot maar een opname te maken en die naar vrienden te sturen. Een paar van hen zijn boswachter. Zij zeiden direct: dit zijn boomkikkers.’

Thijs Glastra checkt zijn vondst op de website waarneming.nl. Daarop plaatsen tienduizenden vrijwilligers welke soorten zij allemaal gezien of ontdekt hebben. Boomkikkers in Groningen? Die staan er nog niet tussen.

Trotse vader

Glastra wil niet zeggen waar hij de kikkers precies gevonden heeft. ‘Het is een soort die bij fotografen erg geliefd is. Sommigen pakken zo’n kikker op om hem vervolgens op een mooie plek te zetten voor de foto. Dat wil ik echt voorkomen.’

Ondertussen is vader Marco zo trots als een pauw. Hij is de directeur van het Groninger Landschap. ‘Dit is gewoon leuk!’, zegt hij enthousiast. ‘Deze soort zit wel in Drenthe, maar dit is dus de eerste keer dat hij opduikt in Groningen.’

Maar hoe komen die kikkers hier? Marco Glastra: ‘Het kan zijn dat zij op eigen kracht de oversteek hebben gemaakt, maar het kan ook dat een liefhebber ze heeft meegenomen en in Groningen heeft uitgezet. Dat is niet duidelijk. Duidelijk is wel dat dit gebied uitermate geschikt is voor boomkikkers. Ruig rietland met struiken, ondoordringbaar. Dit zijn leuke successen!’