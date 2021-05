In Beeld: Zo genoten we van het mooie weer

Waarom niet Stad en Ommeland combineren met dit weer? Zoals deze Pieterpadlopers, zojuist aangekomen op het Hoge der A.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Het was ideaal weer om de natuur in te gaan, bijvoorbeeld bij het Paterswoldsemeer.

Aan de ene kant van het Paterswoldsemeer zaten veel kikkers, aan de andere kant zag het zwart van de fietsen.

Veel mensen kozen voor een bezoekje aan het Paterswoldemeer (Foto: Martin Cusiel/RTV Noord)

Natuurlijk waren er ook veel (race)fietsen te zien in het landschap, in dit geval van wielerclub Tandje Hoger.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Over natuur gesproken. Op het Petgatenpad bij Lettelberterpetten was het prima wandelen vandaag.

Een rondje Schildmeer is ook niet mis.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Fietsen en wandelen is natuurlijk mooi, maar de motorliefhebber denkt op zo'n dag maar aan één ding: vol op het gaspedaal.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Het was ook weer niet zo warm dat men massaal op het strand lag te zonnebaden, in elk geval niet in Lauwersoog.

Een strandje bij het Lauwersmeer (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

Even verderop, in de jachthaven van Lauwersoog, was het iets drukker.

De jachthaven van Lauwersoog (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

Ook in Stad trokken veel mensen eropuit, bijvoorbeeld voor een wandeling langs de diepen. 'De toerist uithangen in eigen stad', noemt deze Stadjer dat op Instagram.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

In het Noorderplantsoen is het druk zodra de eerste zonnestraal zich laat zien. Dat was vandaag natuurlijk niet anders.

Op die fiets of op het terras in het Noorderplantsoen in Groningen (Foto: Sander Schieving/RTV Noord)

Maar er zijn ook andere plekken in Stad om te chillen. Dat kan ook prima bij Dot op het terras, naast het stadsstrand.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Met volle teugen genieten kon ook op de Vismarkt.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Ook op dit terras op het Kleine de A was het goed toeven.

Een terras op het Kleine der A in Stad (Foto: Céline de Jongh)

Of op het Zuiderdiep, waar onder het genot van een drankje een potje werd geschaakt.

Terras op het Zuiderdiep in Stad (Foto: Maarten Roorda)

Annalies, Colinda en Jolies hebben er op deze fraaie dag wat holistische lichaamsbeweging tegenaan gegooid.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Tot slot: niet alleen mensen genieten van het weer.