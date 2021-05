Ook deze zomer muziek en theater in boerderij Oosterwijtwerd

Wia Buze is al vastgelegd, de Toebadoers zijn erbij en ook oud-Stadjer Jan Rot staat op de rol. Op het deel van boer Van Marum treedt van 15 juli tot en met 31 augustus een keur aan artiesten op.



Spagaat

‘Het was vorig jaar zo’n ongelooflijk groot succes en we waren er allemaal heel erg blij van geworden dat we direct al het idee hadden om het nog een keer te doen,’ vertelt Alina Kiers enthousiast. Kiers organiseert Theater Oosterwijtwerd, zoals het coronatheater heet, samen met collega-theatermaker en artiest Carmen Schilstra.

Alina Kiers scant de kaartjes tijdens de vorige editie van Theater Oosterwijtwerd (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Midden in de coronacrisis besloten ze vorig jaar optredens te organiseren in Oosterwijtwerd. ‘Nu corona afneemt zitten we wel een beetje in een spagaat. Misschien mogen er in juli meer dan honderd mensen de zaal in. Maar voorlopig gaan we nog uit van de anderhalve meter.’

Een feestelijke aftrap

Op het programma staan verder onder meer Marlene Bakker, Hadders en Sandman, Tangarine en The Vices. De serie opent met de voorstelling 'Durf te dromen'. In die voorstelling zien we behalve Frank den Hollander en Jan Veldman ook Kiers en Schilstra terug.

‘We wilden een hele feestelijke aftrap,’ vertelt Kiers. ‘Een liedjesprogramma met gekke sketches. Een deel ervan komt uit twee voorstellingen die we tijdens corona hebben gemaakt, maar niet hebben kunnen spelen. Carmen en ik organiseren nu wel Theater Oosterwijtwerd, maar we zijn vooral theatermakers. We wilden nu zelf wel weer eens op het podium staan.’

